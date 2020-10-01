Oroscopo di Labaro del 01/10/2020: Leone, in questo periodo avete gioito molto

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Oggi potrete avere qualche disagio. Soprattutto ora che le cose sembrano andare per il meglio. Del resto si sa che non si può mai stare tranquilli.

TORO

Le vostre prospettive erano buone. Non c'è bisogno di un radicale cambiamento.

Analizzate da soli certe situazioni, il successo si ottiene sfidando continuamente i propri limiti.

La vostra astuzia potrebbe non essere sufficiente a svelare un mistero che riguarda una persona che conoscete bene. Non fermatevi di fronte ad un ostacolo.

Il segno del giorno: LEONE

In questo periodo avete gioito molto. Le vostre abitudini dovranno cambiare presto se vorrete continuare su questa scia positiva.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Bartlomiej Dragowski. Nato il 19 agosto del 1997 a Bialystok, Polonia, Dragowski è del segno del Leone.

VERGINE

Oggi non scegliete la prima opzione che vi verrà proposta, soprattutto per una questione economica.

BILANCIA

Che cosa accade nella vostra testa? Aspettate una notizia da queste persone, pronte ad accogliere notizie.

SCORPIONE

Qualcuno finalmente è interessato a voi, sia a livello professionale che personale, questo non accadeva da un po'. Festeggiate con un appuntamento.

SAGITTARIO

Non siete molto sereni oggi, avete un progetto in ballo ma non sapete come andrà. Sicuramente avete delle idee precise ma non conoscete il futuro.

CAPRICORNO

Chi vi sarà vicino noterà che siete in fermento e che non vi fermerete di fronte a niente. Da tempo non si vedeva in voi questa carica.

Siete positivi in questo periodo, infondere fiducia a coloro che manca. Impegnatevi e sacrificate un po' del vostro tempo.

PESCI

Non fate altro che dare una mano a tutto l'universo perchè se state bene voi potranno starci anche gli altri.