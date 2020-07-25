Oroscopo di Labaro del 25/07/2020: forte energia oggi per il Leone

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Attenzione a questo fine settimana, nel weekend potrebbero sorgere problemi. Già da inizio anno avete rimesso tutto in discussione. Bisogna analizzare ed affrontare problemi e blocchi pregressi.

TORO

Dovrete liberare la vostra fantasia, se siete single il mese di agosto prometterà bene.

GEMELLI

Siete liberi di agire! Oggi e domani gestirete bene ogni emozione, abbiate pazienza ma arriverete lontano.

CANCRO

Siete un po' agitati e nervosi, probabilmente avete forti disaccordi, non mollate abbiate pazienza.

Il segno del giorno: LEONE

Oggi recuperate forte energia. Ci sono delle preoccupazioni e dubbi da affrontare ma il buonumore non vi mancherà.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Bartlomiej Dragowski. Nato il 19 agosto del 1997 a Bialystok, Polonia, Dragowski è del segno del Leone.

VERGINE

Prime buone occasioni per voi, l'autunno sarà importante. A livello sentimentale siete rallentati, dovete un po' recuperare.

BILANCIA

Siete particolarmente emotivi, in queste due giornate non vi manca la voglia di mettervi in gioco a livello sentimentale.

SCORPIONE

Ci sono delle ristrettezze a livello lavorativo. In questo fine settimana avete la possibilità di recuperare una buona energia.

SAGITTARIO

Oggi e domani bel recupero a livello sentimentale. Da tempo ci sono persone che non sono dalla vostra parte.

CAPRICORNO

Siete un po' nervosi. In queste ore volete assolutamente evitare confusione.

ACQUARIO

Siete liberi di fare, pensare ed agire. Chiudete tutto ciò che non vi interessa più, bella carica nel fine settimana.

PESCI

Avete bisogno in amore di certezze. Le questioni lavorative sono in recupero.