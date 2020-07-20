Oroscopo di Labaro del 20/07/2020: i Vergine ritrovano complicità

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Avete una grande voglia di riscatto. Nelle coppie più forti è necessaria un po' di prudenza.

TORO

Dovete consolidare la vostra vita o quantomeno avere delle risposte. Questo è un periodo in cui sarebbe importante definire una relazione.

GEMELLI

Venere è ancora nel segno, questo significa che le emozioni sono ancora vive. Bisogna essere sinceri, è tempo di riparare. Martedì e mercoledì giornate interessanti.

CANCRO

Siete mutevoli nei vostri sentimenti, sappiamo spesso che il tuo segno cambia idea rapidamente. In amore bisogna farsi largo in vista di un Agosto che promette qualcosa di più.

LEONE

Momento di grandi necessità soprattutto dal punto di vista economico e lavorativo. Non bisogna fare passi più lunghi della gamba da soli, in amore estate interessante.

Il segno del giorno: VERGINE

Siete molto forti. Siete tra i segni in grado di superare ogni asperità. La maggior parte delle coppie dovrebbe ritrovare complicità.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Dalbert. Nato l'8 settembre del 1993 a Barra Mansa, Rio De Janeiro, Dalbert è del segno della Vergine.

BILANCIA

Siete perplessi. Difficile immaginare un futuro, magari siete solo stanchi di ripetere le stesse cose.

SCORPIONE

State per vivere una situazione di grande vantaggio, possono nascere belle emozioni. Luna favorevole.

SAGITTARIO

Iniziate davvero a pensare a qualcosa di importante a partire da agosto. Cercate sempre di volare in maniera indipendente.

CAPRICORNO

Parlate chiaramente con chi amate. Riflettete su cosa dovete fare in agosto. Alcuni pensano meglio soli.

ACQUARIO

Lunedì siete tranquilli, bisogna stare attenti alle spese perchè è probabile che vi escano parecchi soldi. Necessità di fare qualcosa di più per stare meglio.

PESCI

Siete in una condizione di vantaggio. Settimana particolare che inizia con scontri.