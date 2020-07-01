Oroscopo di Labaro del 01/07/2020: motivazione ed intuizione per lo Scorpione

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Oggi siete molto agitati ma la voglia di fare è tanta, la motivazione vi spinge all'azione. Non sapete se continuare o bloccare un progetto, la vostra vita è una lotta.

TORO

Oggi c'è qualcosa che non va, siete arrabbiati, molta agitazione interiore e voglia di discutere. Gestite le situazioni con saggezza. GEMELLI Muovetevi in queste ore, è il momento di concludere un affare. Entro fine mese finalmente Saturno sarà favorevole.

CANCRO

Luna nel segno, se provate interesse per una persona dovete esporvi, momento interessante per questioni di lavoro, meditate.

LEONE

Non c'è grande energia soprattutto a livello lavorativo. Il periodo di chiusura vi ha portato grande difficoltà. Ora state chiudendo i ponti con diverse persone, in amore siete in una fase di trasformazione.

VERGINE

Le persone che hanno una propria attività possono recuperare il tempo perso, in amore siete un po' perplessi.

BILANCIA

Avete bisogno di relax, vivrete fino a fine luglio in una sorta di tormento interiore, alcuni hanno pagato la crisi degli ultimi mesi. L'amore potrebbe essere salvo.

Il segno del giorno: SCORPIONE

La Luna è nel vostro segno, siete motivati ed intuititi. In questo periodo avete un contatto continuo con la realtà, questi sono giorni importanti per risolvere diverse questioni.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Kevin Agudelo. Nato il 14 novembre del 1998 a Puerto Caicedo, Colombia, Agudelo è del segno dello Scorpione.

SAGITTARIO

Venerdì si può parlare d'amore. Segno ottimista il vostro, non perdetevi d'animo. In amore ora bisogna accorciare le distanze.

CAPRICORNO

State un po' meglio, situazione particolare al lavoro. Questo è un periodo di transizione, avrà presto una fisionomia, pausa rilassante.

ACQUARIO

Siete frastornati, siete nervosi ed intrattabili. L'astrologo consiglia maggiore costanza anche in amore, Venere premia le persone che prediligono importanti relazioni.

PESCI

Siete particolarmente intuitivi. In amore e nelle relazioni con gli altri molte cose stanno cambiando. Probabili buone notizie entro fine luglio.