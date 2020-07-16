Oroscopo di Labaro del 16/07/2020: relazioni favorite per l'Ariete

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Relazioni favorite, grande desiderio di essere amati, anche in amicizia. Da marzo state vivendo una situazione pesante.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Franck Ribery. Nato il 7 aprile del 1983 a Boulogne-Sur-Mer, Francia, Ribery è del segno dell’Ariete.

TORO

Il prossimo fine settimana sarà dalla vostra parte, dovete capire quali sono i vostri lavori e le persone di riferimento. Dovete gestire le vostre emozioni.

GEMELLI

Siete effervescenti, parlare d'amore ed innamorarsi è una cosa semplice. In questo momento chi è stato trattato male potrebbe cercare qualcun altro.

CANCRO

Accusate una grande pesantezza, con dicembre arriverà un bel periodo per voi. Ora però bisogna rimettere le carte apposto.

LEONE

Date spazio all'amore, negli ultimi tempi avete sentito nasce un amore. Molti Leone hanno bisogno di qualche certezza in più.

VERGINE

Oggi e domani sarete giù di corda. Normale vivere momenti di sconforto, in questi giorni tutto è più difficile da digerire.

BILANCIA

Emotivamente siete in recupero. Oggi e domani buone giornate anche se con strane emozioni. Aspettate prima di gettarvi in scelte azzardate.

SCORPIONE

Cercate importanti novità ed emozioni, prima del fine settimana vi toglierete di dosso qualche preoccupazione. Oggi e domani giornate pesanti anche dal punto di vista economico.

SAGITTARIO

Oggi e domani siete un po' confusi, non gettate benzina sul fuoco in amore. Non azzardate troppo a livello fisico.

CAPRICORNO

Chi ha una sua attività avrà la possibilità di guadagnare più del solito. State iniziando già a pensare ad un'attività da far partire in autunno o da gennaio.

ACQUARIO

Siete vitali, coinvolti soprattutto nelle relazioni interpersonali. Il consiglio è quello di ritrovare un po' di tranquillità.

PESCI

Siate cauti nelle valutazioni. Oggi e domani riaffiorerà amarezza nelle coppie in crisi o al lavoro.