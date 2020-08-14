Oroscopo di Labaro del 14/08/2020: Sagittario, non modificare continuamente i tuoi piani

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Oggi potrebbe uscire tutto il vostro disagio, cercate di controllarvi ma non sarà facile. In genere avete un approccio pacato ma quando arrivate al limite perdete la vostra razionalità.

TORO

Mettete qualche tassello in più nella vostra attività, vi servono nuovi stimoli. Se non sapete andare avanti perderete anche la stima di chi crede in voi.

GEMELLI

I vostri impegni cambieranno, potreste cambiare il modi di approcciarvi con le altre persone. Prossimamente approfondirete tutti gli argomenti che finora non avete mai affrontato.

CANCRO

Restate impassibili in questa giornata. Arginate immediatamente la pratica di portare rancori.

LEONE

Raccontate alle persone la verità, unico modo per essere utile. Infischiatene di chi vuole evitare dei problemi. Le vostre parole potrebbero essere illuminanti per chi vive vicino a voi.

VERGINE

Chi vi importuna forse non ha cattive intenzioni o secondi fini. Scendete dal pero perchè siete capaci di molto di più.

BILANCIA

Imparate a condividere con le persone che vi stanno intorno. Il primo passo è quello dell'ascolto poi si possono avere altre possibilità che andranno di pari passo con il coinvolgimento emotivo.

SCORPIONE

Non dimenticatevi, anche voi stessi e la vostra salute siete importanti, deve essere al primo posto. Qualsiasi intoppo dovuto allo sbagliato umore o stress potrebbe rallentarvi.

Il segno del giorno: SAGITTARIO

Non perdete il vostro tempo a modificare continuamente i vostri piani. Importante in questo periodo dare più continuità al lavoro.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Christian Kouamè. Nato il 6 dicembre del 1997 ad Abidjan, in Costa d'Avorio, Kouamè è del segno del Sagittario.

CAPRICORNO

L'amore vi riguarda da vicino. Avete bisogno di costruire altro, forse di mettere in piedi una famiglia se già non l'avete. Esigenza di cambiare qualcosa.

ACQUARIO

Cercate il contatto con chi vi sta di fronte, non lo evitate. Possibile che queste stesse persone abbiano remore nei vostri confronti.

PESCI

Non perdetevi in chiacchiere con le persone che vi interessano. Cercate di scegliere una via coerente, provate a rendere i vostri compiti più interessanti.