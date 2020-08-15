Oroscopo di Labaro del 15/08/2020: Sagittario, affrontate tutto con spirito

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Volete vivere delle piccole avventure ma che non siete riusciti ad organizzare. Riflettete su diverse persone, non trasformate il malessere in qualcosa che non c'è.

TORO

Cercate di cambiare orizzonti, cercate un obiettivo sera problemi. Cercate di moderare il vostro entusiasmo, non forzate la mano.

GEMELLI

I vostri impegni vi distraggono e creano fastidio. Tirate fuori il vostro carattere. Ogni tanto dovete reagire ma non con aggressività.

CANCRO

Tutto vi sembrerà diverso. Per il momento prendete tutto senza paranoie.

LEONE

Non siete probabilmente ancora in grado di riprendere le vostre ambizioni ma preparatevi. Non tralasciate la vostra personalità che è quella che realmente vi rende felici e sereni.

VERGINE

Prendetevi del tempo, ci sono delle complicazioni che non dovreste ignorare. Dovrete essere più convinti delle vostre scelte, dovete riflettere meglio del passato.

BILANCIA

Prendete le miglior decisioni prima che qualcuno vi impegni in questioni che non vi riguardano. Evitate di restare soli o senza niente da fare.

SCORPIONE

Non andate incontro ai vostri desideri, tutti sarete comunque contenti, vi metterete in gioco sapendo d'aver. dato tutto. Vi sapete accontentare di quello che farete oggi. Nei prossimi giorni animo più predisposto.

Il segno del giorno: SAGITTARIO

Importante continuare con spirito, significa che siete sereni. Qualche riflessione in più del normale ma non vi abbatterà nulla.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Christian Kouamè. Nato il 6 dicembre del 1997 ad Abidjan, in Costa d'Avorio, Kouamè è del segno del Sagittario.

CAPRICORNO

Non abbattetevi. Siete un po' scoraggiati ed avete perso fiducia nel prossimo ma avete altre mille cose di cui gioire.

ACQUARIO

Ad un certo punto vi dovrete fermare e abbandonare dei progetti.

PESCI

Non siete proiettati al futuro ma gli altri potrebbero già esserlo. Coscienza per risolvere problemi attuale o concentrarsi su quelli che già avete.