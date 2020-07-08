Oroscopo di Labaro del 08/07/2020: voglia di rinnovarsi per la Bilancia

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Cercate nuove iniziative, non sapete stare senza far nulla. Prendete in considerazione progetti concreti e non perdete tempo. Attenzione all’amore e alle storie complicate.

TORO

Giornata faticosa. Negli ultimi tempi avete dovuto affrontare grandi cambiamenti. Chi lavora come dipendente potrebbe avere delle difficoltà. Nuove certezze in Autunno.

GEMELLI

Non scoraggiatevi se in questi giorni le cose non vanno per il verso giusto. Oggi sarete un po’ spenti, non esitate in amore.

CANCRO

Trattativa da chiudere più difficile del previsto. Non tirate troppo la corda, in qualche modo c’è una sorta di tensione.

Siete amareggiati da alcune questioni di lavoro, voi riuscite sempre a risorgere dalle ceneri. Giornata pesante, la Luna è in opposizione.

VERGINE

Grande voglia di combattere per lavorare meglio. Da marzo avete sofferto per una lontananza, essa va colmata.

Il segno del giorno: BILANCIA

Avvertite il bisogno di fare qualcosa di nuovo, ovvero di svolgere una nuova professione. L’amore è protetto fino a fine mese, cercate risposte.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Nikola Milenkovic. Nato il 12 ottobre del 1997 a Belgrado, in Serbia, Milenkovic è del segno della Bilancia.

SCORPIONE

Da lunedì siete in affanno. Ci sono questioni di lavoro da affrontare. Non siate troppo caustici in amore.

SAGITTARIO

In questi giorni avete bisogno della vicinanza dei vostri familiari. Ognuno di voi ha grande energia, le relazioni vi annoiano.

CAPRICORNO

Giugno e luglio mesi difficili. In questi giorni vi sentite confusi, sembra che le idee non siano più chiare.

ACQUARIO

Forti ma irascibili. Sono in atto delle rivoluzioni, forse aspettate una notizia o conferma. Buone combinazioni in amore.

PESCI

Alla fine di luglio si chiuderà questa pesante stagione per i sentimenti. Cercate di fare chiarezza all’interno di voi.