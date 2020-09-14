Oroscopo di Labaro del 14/09/2020: Capricorno, date una scossa alle relazioni

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Troppe gatte da pelare in questo periodo, non scaricate però le frustrazioni in chi vi è vicino. Cercate la serenità in quello che vi fa star bene.

TORO

Avete dato tutto per scontato, risolvete oggi, siate pronti. Provate a parlare anche in famiglia delle vostre difficoltà.

Oggi avrete tutto chiaro in mente. In genere sapete gestire bene più situazioni ma ogni tanto vi serve qualche minuto in più.

CANCRO

Gran bel da fare oggi ma non rinunciate allo svago. Avete parecchi esempi da seguire, potrebbero aiutarvi nelle vostre attività.

LEONE

Non frenatevi oggi, esprimete la vostra opinione senza paura. Non dovete rinunciare a far notare delle cose giuste per paura di essere giudicati.

VERGINE

Qualcosa andrà storto ma non fatene una tragedia. Cercate in prima persona la soluzione.

Siete impegnati ma non avrete un ritorno economico. Tante opportunità non le avete prese in considerazione.

Ponete l'accento su delle importanti questioni, non potete lasciare libera scelta agli altri. Dovete rispettare di più voi stessi.

SAGITTARIO

Non siate troppo puntigliosi, solitamente non avete atteggiamenti di superiorità. Cercate di mettere da parte le vostre manie di grandezza.

Il segno del giorno: CAPRICORNO

Date una scossa alle relazioni personali, questo atteggiamento vi ha portato ad un lieve distacco. In serata potreste organizzare qualcosa di divertente ma anche di romantico.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Patrick Cutrone Nato il 3 gennaio del 1998 a Como, Cutrone è del segno del Capricorno.

Cutrone

ACQUARIO

Date maggiore intensità ad un rapporto personale. Fate progetti. In serata potreste avere un interessante incontro in ambito lavorativo.

PESCI

Attivate le vostre idee, non mollate! Non ponetevi in modo negativo nei confronti di chi vuole solo qualche info.