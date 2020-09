Oroscopo di Labaro del 20/09/2020: Bilancia, oggi accontentate un po’ tutti

ARIETE

Le opportunità potranno essere sopravvalutate, non dovete farlo. Avete perso occasioni ma ci sono cose che possono ancora dare i loro frutti.

TORO

Ci sono altre questioni che potrete affrontare con serenità. Prossimamente vi siete prefissi degli obiettivi importanti, giusto pensare a quello.

GEMELLI

Cos’è accaduto ai vostri progetti? Ora siete disinteressati. Dovrete cedere e raccontare la vostra versione dei fatti.

CANCRO

State attenti oggi, non mettetevi in competizione. Avete molto da condividere con tutti coloro che stanno nella vostra stessa situazione.

LEONE

Non lasciate che sia qualcun altro a decidere cosa e quando fare. Ben presto avrete tutte le carte in regola per capire dove siate diretti insieme o separati.

VERGINE

Lavorerete presto a qualcosa che vi piace. Nel frattempo dovrete mettervi l’anima in pace, non rivangate il passato. Porterete dei segnali positivi nei confronti del futuro.

IL SEGNO DEL GIORNO: BILANCIA

Liberi e felici, fate contenti un po’ tutti. Guadagnerete fiducia nei confronti di chi vi sta di fronte.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Nikola Milenkovic. Nato il 12 ottobre del 1997 a Belgrado, in Serbia, Milenkovic è del segno della Bilancia.

SCORPIONE

Abbiate pazienza ma nel frattempo realizzerete molto. Sarebbe un peccato non dare da fare, sbattetevi per ottenere qualche risultato.

SAGITTARIO

Non prendete decisioni esasperate, acquisite competenze. Rimandate il rimandabile, c’è un incontro particolare che non dovreste ignorare.

CAPRICORNO

Non siete pronti a prendere il volo, le condizioni non ci sono ma avete tutte le carte in regola. Di certo avete altri mille pensieri per la testa.

ACQUARIO

Gli inconvenienti saranno legati a delle persone, sono stati voluti. State cercando qualche nuova esperienza.

PESCI

La giornata non sarà fatta solo di contrattempi. Avete degli intoppi da risolvere.