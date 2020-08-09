Oroscopo di Labaro del 09/08/2020: Acquario favorito nei contatti

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Siete molto agitati, irruenti. Dovete stare attenti però alle conseguenze. Fox mette in guardia tutti quelli che hanno problemi d'amore.

TORO

Possono arrivare risposte concrete a livello lavorativo anche se ci sarà migliore a partire dal 20.

GEMELLI

Marte favorevole ovvero impeto, energia e voglia di amare. Approfittate di oggi per verificare la tenuta di un rapporto.

CANCRO

Siete sotto pressione perché forse avvertite la mancanza di una persona. Avete bisogno di qualche sicurezza ma questa non arriva dal lavoro, cercatela altrove.

LEONE

Siete combattenti, domenica con grande voglia di combattere. Attenti a non litigare con i familiari.

VERGINE

Entro martedì potreste avere in programma un incontro. Giusto pensare al lavoro ma considerate che il divertimento e l'amore dovrebbero tornare al centro della vostra vita, non esitate, lanciatevi in una grande emozione.

BILANCIA

Siete molto complessi, giornate complicate. Non cedete alle provocazioni.

SCORPIONE

Domenica tranquilla, rilassatevi. In un periodo di crisi come questo iniziate ad avvertire un po' di stanchezza.

Il segno del giorno: ACQUARIO

Siete gli inventori di voi stessi. I miglior mesi sono quelli che partiranno da dicembre.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Igor. Nato il 7 febbraio del 1998 a Bom Sucesso, Minas Gerais, Brasile, Igor è del segno dell'Acquario

CAPRICORNO

Passi certi e lenti. Nei rapporti che avete vissuto una crisi bisogna essere cauti.

ACQUARIO

Siete favoriti oggi nei contatti, nelle relazioni con gli altri.

PESCI

Dovete fare un passo importante in amore. Ora per voi arriva un periodo molto positivo.