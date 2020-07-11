Oroscopo di Labaro del 11/07/2020: grande forza sentimentale per l'Ariete

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

Il segno del giorno: ARIETE

Siete forti, Marte e Luna nel vostro segno zodiacale, incontri e piacevolezze! È il momento di amare. Il weekend non risolve i problemi lavorativi ma avete una grande forza a livello sentimentale.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Franck Ribery. Nato il 7 aprile del 1983 a Boulogne-Sur-Mer, Francia, Ribery è del segno dell'Ariete.

TORO

Importante cercare di essere un riferimento per chi vi sta intorno. Ora ci sono persone che hanno bisogno del vostro aiuto, dovete imparare ad amministrare questa vostra energia.

GEMELLI

Giornate positive, il lungo transito di Venere nel vostro segno zodiacale dalla primavera ha indicato la nascita di un grande amore o di una grande crisi. L'amore c'è!

CANCRO

Oggi e domani siete tormentati e volubili. Importante non strafare e mantenere i piedi per terra.

LEONE

Weekend positivo, trascorretelo con persone a voi care. Portata avanti progetti di lavoro solo se avete le giuste disponibilità economiche.

Vi sentite meglio, in amore molto dipende dalla persona che vi sta accanto ma siete forti, vigorosi e razionali. Agosto vi consentirà di recuperare.

BILANCIA

Siete in confusione, siete reduci da una settimana dura. Consiglio? Evitare di trasgredire, lasciate spazio alla vostra creatività.

SCORPIONE

Siete più agitati di ieri ma comunque motivati. Ad agosto avrete voglia di amare, favoriti gli incontri. Avete paura di sbagliare o di essere rifiutati?

SAGITTARIO

Prendetevi una pausa per allontanare i cattivi pensieri, cercate di mantenere sotto controllo i rapporti.

CAPRICORNO

Siete pensierosi, in queste 48h non avete bisogno di isolarvi ma solo di stare tranquilli, non prendere iniziative faticose.

ACQUARIO

Siete motivati, a livello sentimentale e lavorativo in arrivo un grande cambiamento. Potete fare le stesse cose di prima ma diversamente!

PESCI

Oggi vincerete una piccola battaglia personale, sfera sentimentale confusa. Avete bisogno di novità.