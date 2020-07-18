Oroscopo di Labaro del 18/07/2020: in arrivo il periodo della liberazione per lo Scorpione

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Vivete con prudenza, siete agitati. Le cose non le mandate a dire. Siete stressati, potresti dedicarvi ad attività interessanti.

TORO

Weekend coinvolgente, importante capire da che parte sta il vostro cuore, avete bisogno di chiarezza.

GEMELLI

Siete stralunati e stanchi. Fino al 7 agosto potreste elaborare una strategia vincente a livello sentimentale.

CANCRO

Siete emotivi, weekend sensuale. Se non dovete lavorare vivete un amore passionale.

LEONE

Siete pensierosi, potrete avere qualche emozione in più a livello sentimentale. La prossima settimana inizierà con tonicità ma forse c'è un problema di studio o di lavoro che non risolvete.

VERGINE

Fisicamente siete tranquilli, il consiglio è abbandonare l'atteggiamento negativo nei confronto di chi vi sta intorno.

BILANCIA

Siete inclini alle discussioni, c'è tensione nell'aria. Attenzione ai rapporti nati con Ariete e Capricorno.

Il segno del giorno: SCORPIONE

Sfruttate questo weekend, nelle prossime ore potreste fare una scelta importante per il vostro futuro. È in arrivo per voi il periodo della liberazione e del grande cambiamento che lavorativamente state aspettando.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Federico Chiesa. Nato il 25 ottobre del 1997 a Genova, Chiesa è del segno dello Scorpione.

SAGITTARIO

Siete meno pensierosi e desiderate accorciare le distanze in amore. State cercando di realizzare un importante progetto per l'autunno.

CAPRICORNO

Questo fine settimana siete pensierosi e silenziosi. Di fronte all'amore non mostrate dubbi. Limitatevi a fare lo stretto indispensabile.

ACQUARIO

Desiderate cambiare aria. In questo momento vi sentite come una pentola in ebollizione, prudenza a livello sentimentale.

PESCI

Oggi e domani recupererete e comprenderete che cosa sta accadendo nel vostro cuore. Prestate attenzione ai nati sotto Vergine o Sagittario.