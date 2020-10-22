Oroscopo di Labaro del 22/10/2020: Scorpione, fortunato ad aver trovato chi ti comprende

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Siete in riserva nei confronti di alcune persone. Difficile mettere sullo stesso piano colleghi con più esperienza, il vostro giudizio verrà messo alla prova.

TORO

Non alteratevi troppo. Anche se siete stanchi e non avete la volontà di andare incontro agli altri dar fondamentale il vostro rapporto e benessere.

Non toglietevi i vostri svaghi, poiché vi salveranno dalla monotonia e dalla sensazione asfissiante. Ultimamente siete stati poco attivi per dei pensieri.

Non mettete da parte la vostra grinta, per agevolare l'atteggiamento di qualcuno. Non potete permettervi di essere troppo generosi nei confronti del prossimo.

Non andate controcorrente, potreste ottenere l'effetto contrario. Provateci quando tutti si saranno rasserenati.

VERGINE

Non date motivo gli altri di giudicarvi, anche se la vostra libertà è fondamentale delle volte. Se cercate uno sfogo, allora avete sbagliato indirizzo.

BILANCIA

Organizzate al meglio la vostra giornata. Ultimamente vi sentirete spossati ma se continuerete ad essere pigri non farete altro che aumentare questa sensazione.

IL SEGNO DEL GIORNO: SCORPIONE

Qualcuno sta cercando di esservi utile ma lo state scansando. Siete invece fortunati ad aver trovato qualcuno che vi comprende e che vi accetta per quello che siete.

SAGITTARIO

Il vostro atteggiamento sta influenzando un rapporto appena nato con grandi aspettative. Rischiate di non apparire per quello che siete.

CAPRICORNO

Giornata interessante, qualcuno vi farà un'imperdibile proposta. Dovete solo fare quel passo in più che vi permetterebbe di essere davvero felici.

ACQUARIO

Continuate nelle vostre ricerche per essere sicuri di essere nel posto giusto.

PESCI

Cercate di avere uno slancio nuovo nei confronti di chi vi circonda. Se vi hanno sempre visto in un modo normale ritenere strano il vostro atteggiamento stravolto.