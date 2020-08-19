Oroscopo di Labaro del 19/08/2020: giornata perfetta per l'Ariete

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

Il segno del giorno: ARIETE

Qualche piccolo intoppo ma giornata perfetta. Create sempre un'onda positiva dentro di voi che vi permetterà di aumentare la vostra autostima.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Franck Ribery. Nato il 7 aprile del 1983 a Boulogne-Sur-Mer, Francia, Ribery è del segno dell’Ariete.

TORO

Non siete riusciti a dare il giusto peso alle parole con le quali volevate esprimere le vostre emozioni. Prossimamente affrontate ulteriori prove, forse sarà il casi di ricordare quando avete superato tutto.

GEMELLI

Sicuramente farete del vostro meglio, ciò non significa che ci riuscirete. Irreversibili, anzi, potreste imparare a trattare alcune situazioni.

CANCRO

Riuscirete ad affrontare situazioni complicate nonostante tutto e tutti. Se mantenete un atteggiamento adatto tutto vi sembrerà leggero.

LEONE

Mettetevi in moto peri vostri sogni. Qualcuno potrebbe darvi un mano, un prezioso contributo.

VERGINE

Difficoltà obiettive, dovrete sopportare e cercare di distrarvi. Pensateci quando verrà il momento di abbattersi sul serio.

BILANCIA

Apprezzate le piccole cose che fanno allegre le vostre giornate, nonostante qualche piccolo intoppo. Il segreto della felicità è in questi piccoli particolari che rendono il vostro umore da negativo a positivo.

SCORPIONE

La coerenza non è sicuramente dalla vostra parte, dovrete fare di tutto per riportarla dove merita. Approfondite i vostri rifiuti dentro di voi, siete categorici e non riuscite ad aprirvi nemmeno con le persone che amate.

SAGITTARIO

Dovete rispondere anche se non ne avete voglia, vi conviene dire la pura e semplice verità.

CAPRICORNO

Oggi potreste raggiungere un importante obiettivo, di quelli che raggiungete di rado, non è da voi essere coerenti.

ACQUARIO

Siete prevedibili. Non esagerate nel mostrare dei sentimenti di cui non siete neanche convinti.

PESCI

È normale che non vogliate mettere a repentaglio quello che già avete a disposizione. Mettete in atto tutti i rimedi per scongiurare eventuali errori.