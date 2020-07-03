Oroscopo di Labaro del 03/07/2020: è il momento delle scelte per l'Acquario

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Oggi la Luna è nel vostro segno, l'astrologo consiglia di parlare chiaro se dovete chiarire qualcosa. Siete in un fase di lotta, dimostrare di superare gli ostacoli.

TORO

Sabato e domenica buone giornate, soprattutto per spiegare qualcosa al vostro partner. Siete in una fase di recupero e volete trovare tranquillità.

GEMELLI

Siete ancora un po' tesi, da 24h vi sentite un po' frastornati. Venere è in buon aspetto da Marzo, i single potrebbero gettarsi in una storia.

CANCRO

Oggi vi sentite forti, sabato e domenica sarà un po' peggio. Bisogna che capiate che cosa sta capitando alla vostra vita, avete vissuto complicazioni nelle ultime settimane. Dal 7 agosto Venere è nel vostro segno.

LEONE

Contate sulla Luna favorevole e su Marte in buon aspetto, pianeti che spingono all'amicizia e all'amore. I problemi restano in ambito professionale.

VERGINE

Risentite di stanchezza e di nervosismo. Siete stanchi, dopo le molteplici cose fatte in settimana, qualcuno potrebbe farvi arrabbiare.

BILANCIA

Oggi va sfruttato per parlare chiaro, sabato e domenica giornate di conflitti. In questa giornata dovete essere cauti soprattutto nelle questioni di lavoro.

SCORPIONE

State procedendo verso un periodo migliore, Giove e Saturno sono favorevoli. Avete vissuto un periodo ricco di contrasti ma sapete superare le difficoltà, bravi nelle battaglie.

SAGITTARIO

La Luna è ancora nel vostro segno e vi protegge. Oggi giornata abbastanza dinamica, Marte in ottimo aspetto, ci sono delle questioni familiari da risolvere. Parola d'ordine: prudenza.

CAPRICORNO

Weekend costruttivo, piacevole. Avete ancora questioni professionali da risolvere, non fissatevi su determinate cose.

Il segno del giorno: ACQUARIO

Marte e Venere favorevoli, quindi amicizie e amori. Avete voglia di investire sul futuro e di vincere delle sfide. Siete sempre più forti, ora avete voglia di cambiare. Momento importante per le scelte di tutti.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Gaetano Castrovilli. Nato il 17 febbraio del 1997 a Canosa di Puglia, Castrovilli è del segno dell'Acquario.

PESCI

Un venerdì ricco di conflitti, in questa giornata dovete agire con cautela, vi sentite un po' giù di corda. Già da domani recupererete un po'.