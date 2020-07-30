Oroscopo di Labaro del 30/07/2020: bella energia per lo Scorpione

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Luna e Marte in aspetto favorevole, siete un po' meno pensierosi. Ci sono comunque giornate in cui vi sentite forti e pronti a superare ogni ostacolo!

TORO

Siete un po' nervosi, dovreste prestare maggiore attenzione ai soldi. A livello lavorativo potrebbero nascere polemiche ma c'è una bella novità.

GEMELLI

Vi sentite agitati. Avete una bella energia che dovrete esprimere anche in amore. In ogni caso le redini sono nelle vostre mani.

CANCRO

Siete un po' provati. In questi giorni potrebbero nascere delle provocazioni.

LEONE

Luna favorevole. Sentimenti positivi. Amate il successo e volete arrivate in alto, ma ora avete bisogno dell'attenzione degli altri.

VERGINE

Potreste perdere la pazienza e accusare momenti di disagio. Attenzione ai rompiscatole.

BILANCIA

Domani giornata interessante, sembrate tesi e provati. Il consiglio di Fox è non riversare tensioni in amore.

IL SEGNO DEL GIORNO: SCORPIONE

Bella energia, ottima capacità di iniziare progetti a lunga scadenza. Si tratta di un periodo di cambiamenti o trasformazioni.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Federico Chiesa. Nato il 25 ottobre del 1997 a Genova, Chiesa è del segno dello Scorpione.

SAGITTARIO

Grande voglia di vivere emozioni, bella energia. Chi ha vissuto grandi tensioni potrà superarle.

CAPRICORNO

Siete un po' arrabbiati e agitati.

ACQUARIO

Il weekend in arrivo sarà il migliore per voi, importante trovare nuovi spunti. Grande voglia di rilanciare l'amore.

PESCI

Giornata sottotono, siete ancora agguerriti. Agosto vi farà perdere i freni. Sul lavoro battete il ferro finché è caldo.