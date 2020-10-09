Oroscopo di Labaro del 09/10/2020: Acquario, dedicatevi alle novità

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Prendete in considerazione tutto. Siate elastici, non alzate dei muri. Non avete bisogno di dare delle definizioni per fare bene il vostro lavoro.

TORO

Non riuscite a schiarirvi le idee. Non sempre sono gli altri a non volervele fornire, a volte siete voi a non ascoltare. Potreste trovare quello che cercate, non lamentatevi.

Sarà meglio dedicarsi a qualcosa di semplice, alla vostra portata. Per il momento sarete tranquilli.

Non mollate la presa. Ve lo siete imposti ed avete tutte le capacità per riuscirci. Prima o poi sarete liberi e spontanei.

Potete anche non approvare le scelte degli altri, ma non potete attendervi un trattamento diverso poi quando si tratta di voi. Criticare è diverso da cercare di capire l'altro.

VERGINE

Dovete abbandonare le vostre ansie e vivere di più. Se continuerete a chiudervi dentro quattro mura, finirete per non ascoltare nemmeno a chi vi è vicino.

BILANCIA

Conoscete bene alcune dinamiche e non le potete biasimare. Provate al contrario a mettere dei limiti al vostro stesso modo di fare, per permettere agli altri di aprirsi con voi.

SCORPIONE

State guardando con sospetto le persone intorno a voi. Avete emesso sentenza, senza nemmeno concedere il beneficio del dubbio.

SAGITTARIO

Il vostro atteggiamento vi fa avere remore dal punto di vista affettivo. In questa giornata dovrete mettere le cose in chiaro.

CAPRICORNO

Sicuramente giungere ad una soluzione positiva. Essere sereni sarà fondamentale anche per fornire la forza necessaria ad altre persone.

IL SEGNO DEL GIORNO: ACQUARIO

Rivolgete altrove le vostre attenzioni, a qualcosa che sappia di felicità. Potete estraniarvi da ogni problema e dedicarvi alle novità.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Igor. Nato il 7 febbraio del 1998 a Bom Sucesso, Minas Gerais, Brasile, Igor è del segno dell’Acquario

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