Oroscopo di Labaro del 15/09/2020: Capricorno, lasciatevi andare a nuove scoperte

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Oggi non volete prestarvi attenzione, preferite lamentarvi. Meglio giungere ad un punto di non ritorno che esagerare.

TORO

Sentimenti offuscati, forse vi siete dimenticati quanto ottenuto con fatica. Tornerà la razionalità quando qualcuno vi paragonerà a delle situazioni difficili davvero.

Cercate di fare di tutto, per il momento vi serve tranquillità, non rompete degli equilibri.

CANCRO

Vi piace prendere delle decisioni diverse rispetto a quelle della persona che conoscete. Se volete agire solo al contrario di certo nelle vostre scelte manca l'originalità.

LEONE

Non perdete di vista i vostri obiettivi, avete l'occasione per avere finalmente una dimensione reale di quello che accadrà in futuro. Non sempre ci sono buoi propositi intorno a voi.

VERGINE

Volete mettervi al riparo da ogni tipo di esperienza ma non è questo il momento giusto, non mancate l'obiettivo.

Tenetevi in contraddizione con tutto quello che odiate nella vostra vita. Sarete sicuramente più pronti a lasciar andare tutto quello che non è nelle vostre corde.

Siete lontani dalla vostra strada, siete convinti di non meritare niente di quello che vorreste. Avete il diritto di essere felici e di prendere strade sbagliate.

SAGITTARIO

Fidatevi di più delle persone, il vostro intento è mettervi al servizio anche se non avete grande stima. Non esagerate nei cambiamenti.

Il segno del giorno: CAPRICORNO

Non c'è nulla di male, lasciatevi andare a nuove scoperte. Non riuscirete mai a fare quello scatto in avanti che vi servirebbe se continuerete a scegliere la tranquillità.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Patrick Cutrone Nato il 3 gennaio del 1998 a Como, Cutrone è del segno del Capricorno.

ACQUARIO

Troverete forse il modo per non mettervi sempre in mezzo a discussioni. Guardate oltre, non ponetevi con le stesse premesse rispetto al passato.

PESCI

Lasciate che vi scivoli tutto addosso, almeno ciò che non vi gradisce.