Oroscopo di Labaro del 21/08/2020: Pesci, cercate di migliorarvi

ARIETE

Mettete in moto i vostri pensieri, non tralasciate nessun aspetto, potrebbe essere importante per il futuro. Tante situazioni vi verranno presto in mente.

TORO

Non siate troppo premurosi nel prendere parte a nuove situazioni. Nelle questioni sentimentali andate a fondo ma non aggiungete preoccupazioni o responsabilità varie.

GEMELLI

In passato avete tralasciato alcuni aspetti, è tempo di recuperare e di svolgere attentamente i vostri compiti.

CANCRO

Non isolatevi oggi, potreste scoprire negli altri qualcosa di interessante. Siete poco tolleranti, smorzate un po’ ciò.

LEONE

Avete speso troppo tempo dietro a persone che non hanno saputo mettere a frutto le vostre idee, dovreste valorizzarvi. Avete lasciato in altre mani ciò che avreste potuto sviluppare da soli.

VERGINE

Vi siete dedicati a qualcosa di più sicuro che vi ha fatto rilassare. Ciò che non sopportate è l’essere o dover essere sempre in ansia per qualcosa.

BILANCIA

Una persona nei vostri pensieri vi sta dando del filo da torcere, questo tipo di gioco a volte vi stuzzica, altre volte vi provoca delusioni e frustrazioni, come in questo caso. Ovvio che vivere una relazione di questo tipo, sentimentale o professionale non porterà del buono ora.

SCORPIONE

Non fossilizzatevi sulle idee confuse, cercate di dare il meglio dove siete sicuri. Se date spazio alla paura e all’ansia lasciate indietro ciò che potrebbe rendervi felici.

SAGITTARIO

Giornata pesante, quindi toglietevi qualche piccolo sfizio. Non siete molto riposati ultimamente.

CAPRICORNO

Siete indecisi in questa giornata, affidatevi all’istinto, perchè quello è. Stimolo automatico ma che vi metterà alla prova, riuscirete in dei progetti.

ACQUARIO

Vivete perennemente con l’ansia o con il sospetto che questo non sia come avevate immaginato, oggi non potete fidarvi. Siate stabili nei confronti degli altri.

IL SEGNO DEL GIORNO: PESCI

Perdere troppo tempo potrebbe significare non ottenere nulla. Cercate di migliorarvi anche se lo state già facendo.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Alfred Duncan. Nato il 10 marzo del 1993 ad Accra, Ghana, Duncan è del segno dei Pesci.