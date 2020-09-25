Oroscopo di Labaro del 25/09/2020: Scorpione, accettate i comportamenti degli altri
L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!
ARIETE
Diverse situazioni critiche da valutare. Nessuno vuole mettervi alla gogna.
TORO
Sarà molto meglio cercare un posto nel quale rintanarsi nei momenti no. Motivatevi, cerate stimoli e soluzioni.GEMELLI
In questa giornata potrete avere delle buone vibrazioni. Non dovrete penare per ottenere informazioni.CANCRO
Sarete un po' in difficoltà nel dare le vostre ragioni. Se non riuscirete a farvi cogliere dal panico, sistemerete alcuni fraintendimenti.
LEONE
I vostri pensieri sono rivolti al futuro. Dovete darvi da fare, nessuno lo farà per voi.
VERGINE
In questa giornata state sull'attenti. Scoprite tutto ed evitate peggioramenti.
BILANCIA
Ci sono parecchie critiche nei vostri confronti. Probabilmente non vorrete influenze ed intromissioni esterne. Non sarà possibile nel momento in cui non riuscirete portare a termine i vostri compiti.IL SEGNO DEL GIORNO: SCORPIONE
Accettate i comportamenti degli altri, specialmente quelli che hanno a chiedere con il lavoro. Non guardate l'estetica a meno che non si aut lavoro prettamente creativo.
Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Federico Chiesa. Nato il 25 ottobre del 1997 a Genova, Chiesa è del segno dello Scorpione.
SAGITTARIO
C'è qualcosa che non quadra, oggi prendetevi una pausa.
CAPRICORNO
Una piccola novità vi ha destabilizzati, ma non riguarda la vostra vita. Liberatevi da alcuni pensieri.ACQUARIO
Sapete ormai distinguere vere necessità da semplici capricci. Vi manca un po' essere i protagonisti della situazione.
PESCI
Non buttate all'aria i vostri progetti. Vi manca un po' il contatto con il prossimo.