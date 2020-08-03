Oroscopo di Labaro del 03/08/2020: per la Vergine mese di preparazione per grandi successi

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Lunedì particolare, Luna favorevole ma ciò non vuol dire che sia più semplice. Agosto richiede molta attenzione in amore.

TORO

Vivrete quest'inizio di settimana in modo confuso. Fino a novembre riparate.

GEMELLI

Potrete contare su una buona situazione astrologica. In queste prime 48h della settimana una Luna ci aiuta al movimento.

CANCRO

Venere entra nel vostro segno, questo è un elemento di forza in più.

LEONE

Nervosismo e stanchezza. In queste 48h l'oroscopo vi invita alla prudenza in famiglia ed in amore.

IL SEGNO DEL GIORNO: VERGINE

Giove, Saturno e Urano sono favorevoli. Questo sarà un mese di preparazione per grandi successi.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Dalbert. Nato l’8 settembre del 1993 a Barra Mansa, Rio De Janeiro, Dalbert è del segno della Vergine.

BILANCIA

State attraversando una fase un po' critica, secondo Fox, ci sono stati momenti di disagio.

SCORPIONE

Settimana sottotono, solitamente ad Agosto non siete mai al massimo della vostra energia. In ogni modo, questa settimana inizia in modo agitato. Prudenza in amore!

SAGITTARIO

Ponetevi sempre nuovi limiti, nuovi obiettivi e superarli. In amore periodo neutrale.

CAPRICORNO

Sono così tanto assorti da pensieri di carattere professionale, non vedono altro. I sentimenti quindi sono un po' agitati.

ACQUARIO

Siete nervosi! In queste 48h di inizio settimana il consiglio è essere cauti anche con la forma fisica.

PESCI

Venere da venerdì avrà un transito importante. Ad agosto belle emozioni, ma le storie che non recuperano possono considerarsi concluse.