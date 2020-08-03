Oroscopo di Labaro del 03/08/2020: per la Vergine mese di preparazione per grandi successi
L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!
ARIETE
Lunedì particolare, Luna favorevole ma ciò non vuol dire che sia più semplice. Agosto richiede molta attenzione in amore.
TORO
Vivrete quest'inizio di settimana in modo confuso. Fino a novembre riparate.
GEMELLI
Potrete contare su una buona situazione astrologica. In queste prime 48h della settimana una Luna ci aiuta al movimento.
CANCRO
Venere entra nel vostro segno, questo è un elemento di forza in più.
LEONE
Nervosismo e stanchezza. In queste 48h l'oroscopo vi invita alla prudenza in famiglia ed in amore.
IL SEGNO DEL GIORNO: VERGINE
Giove, Saturno e Urano sono favorevoli. Questo sarà un mese di preparazione per grandi successi.
Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Dalbert. Nato l’8 settembre del 1993 a Barra Mansa, Rio De Janeiro, Dalbert è del segno della Vergine.
BILANCIA
State attraversando una fase un po' critica, secondo Fox, ci sono stati momenti di disagio.
SCORPIONE
Settimana sottotono, solitamente ad Agosto non siete mai al massimo della vostra energia. In ogni modo, questa settimana inizia in modo agitato. Prudenza in amore!
SAGITTARIO
Ponetevi sempre nuovi limiti, nuovi obiettivi e superarli. In amore periodo neutrale.
CAPRICORNO
Sono così tanto assorti da pensieri di carattere professionale, non vedono altro. I sentimenti quindi sono un po' agitati.
ACQUARIO
Siete nervosi! In queste 48h di inizio settimana il consiglio è essere cauti anche con la forma fisica.
PESCI
Venere da venerdì avrà un transito importante. Ad agosto belle emozioni, ma le storie che non recuperano possono considerarsi concluse.