Oroscopo di Labaro del 05/07/2020: oggi buone intuizioni per lo Scorpione

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Oggi potreste essere un po' agitati. Periodo duro per voi, siete alle prese con continui rinvii nella sfera lavorativa. Il consiglio è di distrarvi pensando all'amore e all'amicizia.

TORO

Grazie alla Luna siete affascinanti, entro settembre potreste avere una bella notizia. Dovreste riuscire a tornare protagonisti anche in amore.

GEMELLI

State lavorando su alcuni progetti che potranno avviarsi solamente a settembre, relazioni ed amicizie interessanti.

CANCRO

Oggi potreste essere un po' chiusi. Se non vi sentite bene potreste prendervela con chi vi sta vicino. Siate quindi cauti a livello relazionare. Prudenza.

LEONE

Fondamentale riscoprire i valori dell'amore e dell'amicizia. Avete bisogno di nuovi stimoli. Molti Leone si sentono spiazzati ed improvvisamente fuori da un determinato giro.

VERGINE

Siete alla ricerca di emozioni, il cielo vi aiuta a recuperare prima degli altri. L'amore va vissuto con istinto, il consiglio è quindi di fare attenzione.

BILANCIA

Oggi siete fuorigioco. State cercando di tenere un equilibrio che gli altri non riescono a darvi, potrebbero esserci dei problemi a livello lavorativo. Siete persone ansiose, ancor di più quando perdete certezze.

Il segno del giorno: SCORPIONE

Giornata di recupero, oggi avrete buone intuizioni. Quando le persone non vi seguono, tendete ad abbandonarle. È un periodo di grandi soddisfazioni. L'amore parla chiaro, il mese di agosto vi aiuterà a fare nuove conoscenze.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Federico Chiesa. Nato il 25 ottobre del 1997 a Genova, Chiesa è del segno dello Scorpione.

SAGITTARIO

Periodo di crescita, la fine del 2020 sarà promettente, ma sviluppate le vostre idee nel lungo periodo. A livello sentimentale se hai due storie o c'è stato un tradimento dovrete fermarvi a riflettere.

CAPRICORNO

Buona capacità d'azione anche se avete dei progetti bloccati. Non disperate l'estate e l'autunno sono stagioni per voi favorevoli. Non mancano sicuro tensioni e stress, possibile nervosismo e periodo "no".

ACQUARIO

Vi servono nuove idee, siete il segno del futuro e la vostra lungimiranza vi aiuterà ad avere un fine anno esaltante. Qualche Acquario preferirà coltivare la sfera spirituale.

PESCI

Oggi recupererete energia. Fino a fine luglio avete tempo per capire lo stato di un rapporto. L'importante è avere una famiglia e dei rapporti stabili a cui potersi aggrappare. Il lavoro non può dare tutto...