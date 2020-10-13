Oroscopo di Labaro del 13/10/2020: Ariete, mettete al primo posto le vostre idee
L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!
Il segno del giorno: ARIETE
Qualcuno vi ha criticato per le vostre scelte. Mettete al primo posto le vostre idee, anche in futuro non vi faranno agire come vorrete.
Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Franck Ribery. Nato il 7 aprile del 1983 a Boulogne-Sur-Mer, Francia, Ribery è del segno dell’Ariete.
TORO
Servirà la collaborazione di tutti, quindi non potete permettervi errori. Sarebbe perfetto avere le idee chiare.GEMELLI
Salvate le apparenze anche se per voi non è semplice dover ammettere di essere dei sottoposti.CANCRO
Avete qualche remora nei confronti delle persone, il loro atteggiamento è strano. Siete un po' troppo diffidenti anche nei confronti di coloro che non vi hanno dato motivo di dubitarne.LEONE
Le vostre decisioni sono troppo aspre. Potete decidere se affidarvi a certe persone oppure no, non tutto il male viene per nuocere.
VERGINE
Non è detto che oggi non possano cambiare i vostri piani, per agevolare le persone che vi sono vicino, anche loro lo meritano. Bisogna anche mettersi nei panni degli altri.
BILANCIA
Oggi siete in bilico. Nelle scorse settimane siete andati molto forti e avete raggiunto obiettivi. Ora cercate di rilassarvi quindi non potete prendervela con nessuno.
SCORPIONE
Avete raggiunto i vostri scopi ma non siete sicuri di essere stati onesti. Le vostre mancanze verranno superate. Il vostro impegno sarà riconosciuto.
SAGITTARIO
Avete dei dubbi nei confronti di un parente, amico o collega secondo voi sta approfittando della vostra gentilezza. Sempre meglio una chances in più che una in meno.
CAPRICORNO
Dovete imparare a coniugare bene il vostro lavoro con gli altri impegni. Quando vi renderete conto di aver ragione sul vostro comportamento sarà troppo tardi.
ACQUARIO
Non chiedete troppo conto delle vostre attività. Mostratevi umili e disposti al dialogo.
PESCI
Non abbiate troppo fretta di connettervi con qualcuno. Cercate di essere soddisfatti. Avete bisogno di sicurezze.