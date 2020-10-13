Oroscopo di Labaro del 13/10/2020: Ariete, mettete al primo posto le vostre idee

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

Il segno del giorno: ARIETE

Qualcuno vi ha criticato per le vostre scelte. Mettete al primo posto le vostre idee, anche in futuro non vi faranno agire come vorrete.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Franck Ribery. Nato il 7 aprile del 1983 a Boulogne-Sur-Mer, Francia, Ribery è del segno dell’Ariete.

TORO

Servirà la collaborazione di tutti, quindi non potete permettervi errori. Sarebbe perfetto avere le idee chiare.

Salvate le apparenze anche se per voi non è semplice dover ammettere di essere dei sottoposti.

Avete qualche remora nei confronti delle persone, il loro atteggiamento è strano. Siete un po' troppo diffidenti anche nei confronti di coloro che non vi hanno dato motivo di dubitarne.

Le vostre decisioni sono troppo aspre. Potete decidere se affidarvi a certe persone oppure no, non tutto il male viene per nuocere.

VERGINE

Non è detto che oggi non possano cambiare i vostri piani, per agevolare le persone che vi sono vicino, anche loro lo meritano. Bisogna anche mettersi nei panni degli altri.

BILANCIA

Oggi siete in bilico. Nelle scorse settimane siete andati molto forti e avete raggiunto obiettivi. Ora cercate di rilassarvi quindi non potete prendervela con nessuno.

SCORPIONE

Avete raggiunto i vostri scopi ma non siete sicuri di essere stati onesti. Le vostre mancanze verranno superate. Il vostro impegno sarà riconosciuto.

SAGITTARIO

Avete dei dubbi nei confronti di un parente, amico o collega secondo voi sta approfittando della vostra gentilezza. Sempre meglio una chances in più che una in meno.

CAPRICORNO

Dovete imparare a coniugare bene il vostro lavoro con gli altri impegni. Quando vi renderete conto di aver ragione sul vostro comportamento sarà troppo tardi.

ACQUARIO

Non chiedete troppo conto delle vostre attività. Mostratevi umili e disposti al dialogo.

PESCI

Non abbiate troppo fretta di connettervi con qualcuno. Cercate di essere soddisfatti. Avete bisogno di sicurezze.