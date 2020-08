Oroscopo di Labaro del 20/08/2020: numerose opportunità per i Pesci

ARIETE

Dedicatevi a qualcosa di concreto che possa regalarvi ora delle soddisfazioni. Accumulate un po’ di successo per ripartire con grinta.

TORO

Siate più chiari, specie se dovete parlare di denaro o di progetti. Non siete riusciti ad avere il polso fermo con i vostri colleghi.

GEMELLI

Tante informazioni personali vi verranno date. Se non cogliete i segnali, potresti ritrovarvi sperduti.

CANCRO

Date uno sguardo alle vostre relazioni personali. Avete speso parecchio tempo ad allenarvi e a consolidare la vostra posizione.

LEONE

Avete ridotto appuntamento e risolto questioni. Sarebbe meglio eliminare il pensiero del lavoro e magari per un giorno mettere via il cellulare.

VERGINE

Iniziate a guardare le cose per quel che sono. Affidatevi al prossimo e meno ai dogmi.

BILANCIA

Siete andati un po’ per le lunghe. Avete perso del tempo prezioso, potevate impiegarlo in altri modi ma certamente più remunerativi e meno stressanti. Potete ambire sempre a qualcosa di più.

SAGITTARIO

Mettete dei punti di sospensione su un rapporto, dovete essere liberi di agire. Trovate il modo migliore per reagire, ad ora non siete pronti.

SCORPIONE

Lasciate i vostri dubbi, dedicatevi alle attività che potrebbero distrarvi da pensieri. Con un po’ di autostima riuscirete a manifestare molta più interazione all’interno dei rapporti affettivi.

CAPRICORNO

Dovete essere liberi di agire come meglio credete. Troverete il modo migliore per reagire, per il momento però non sono pronti.

ACQUARIO

Mettete da parte alcune questioni superficiali per dare priorità al sentimento. Ripartirete con grande carica, ma non abbandonatevi.

IL SEGNO DEL GIORNO: PESCI

Potreste andare incontro a numerose opportunità, spesso non è semplice distinguerle. Le difficoltà vi faranno maturare, c’è la possibilità di dare maggiore armonia ai vostri piani.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Alfred Duncan. Nato il 10 marzo del 1993 ad Accra, Ghana, Duncan è del segno dei Pesci.