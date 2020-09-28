Oroscopo di Labaro del 28/09/2020: Cancro, godetevi questa giornata

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Sgombrate la mente da pensieri negativi che vi siete fatti venire in seguito. L'importante è che non alterino il vostro umore proprio in questa giornata.

TORO

Dedicate del tempo a voi stessi. Spesso non vi sono stati vicino o che addirittura vi hanno ostacolato per invidia, non potete accollarvi tutti i loro difetti.

Siete perplessi ma non riuscite mai a fidarvi completamene di qualcuno. In questo modo vi sentirete più sicuri ma in questa giornata potrebbero nascere conflitti.

IL SEGNO DEL GIORNO: CANCRO

Godetevi questa giornata.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: German Pezzella. Nato il 27 giugno del 1991 a Bahìa Blanca, Argentina, Pezzella è del segno del Cancro.

LEONE

Siete affezionati alle vostre idee. Sciocco aggrapparvi ad un semplice pensiero. Dovreste essere concreti e capire le motivazioni degli atteggiamenti.

VERGINE

Non dedicate troppi pensieri ai vostri colleghi. Se vi faranno uno sgarbo giratevi dall'altra parte.

BILANCIA

Ci saranno delle questioni che dovrete risolvere con grande forza di volontà. Non angosciatevi oltre se non riuscirete a portare fino in fondo il vostro traguardo.

SCORPIONE

Ci sono delle difficoltà che non potete evitare ma che non necessariamente dovete risolvere da soli. Uno dei vostri obiettivi è quello di trovare qualcuno in grado di aiutarvi ma anche di insegnarvi qualcosa di utile per il futuro.

SAGITTARIO

Dovete valutare meglio i progetti che avete ideato in questo ultimo periodo. Trovare qualcuno disposto ad aiutarvi potrebbe essere piuttosto dispendioso.

CAPRICORNO

Sarebbe meglio procedere lentamente e con gradualità. Sicuramente usufruirete dell'esperienza e della conoscenza di tutte quelle persone che lavoreranno insieme a voi.

Oggi avrete numerosi intoppi. Rimandate qualche impegno nelle prossime settimane nelle quali sarete magari più liberi e distesi.

PESCI

Per essere competitivi impegnatevi più del dovuto, tutto ruota intorno alle sfide. Senza paura fate del vostro meglio ed imponete la vostra presenza anche dove non è gradita.