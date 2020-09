Oroscopo di Labaro del 21/09/2020: Bilancia, oggi dovete prendere delle decisioni

ARIETE

Spingete di più, potreste ottenere un ottimo risultato anche con i vostri colleghi. Una volta conquistata la fiducia di tutti sicuramente vi rilasserete e porterete a galla altri problemi.

TORO

Avete risolto gran parte delle questioni problematiche. I vostri scopi sono cambiati e questo ha permesso la celere risoluzione di ogni complessità.

GEMELLI

In questa giornata le vostre attività si allenteranno. Oggi siete più oberati del solito ma non potete pensare a quello che accadrà domani.

CANCRO

Pretendete di avere successo senza lavorare abbastanza, nulla vi è dovuto e dovete ricordarlo. Non credete a chi vi dice che fate bene a mostrarvi arroganti.

LEONE

Non lasciatevi sopraffare.

VERGINE

Non è una delle giornate più belle della vostra vita. Non vi lasciate indebolire dalla noia quotidiana. Ci sono persone troppo frenetiche, nascondono un disagio.

IL SEGNO DEL GIORNO: BILANCIA

Prendete in considerazione delle decisioni a livello professionale, il momento è oggi. Tra poco potreste non riuscirvi ad inserire in ambito che conoscete.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Nikola Milenkovic. Nato il 12 ottobre del 1997 a Belgrado, in Serbia, Milenkovic è del segno della Bilancia.

SCORPIONE

Se avete complicato la vita di chi avete vicino, dovete fare un passo indietro. Dovrete un attimo calmarvi e scegliere, ponderare le parole giuste.

SAGITTARIO

Non sorprendetevi oggi. L’unico ostacolo siete voi stessi, siete voi che ponete limiti e muri dove non ce n’è bisogno.

CAPRICORNO

La giornata è incentrata sull’appianare le divergenze che avete creato. Provate ad essere meno intransigenti. Alcune questioni che verranno alla luce sono a vostro sfavore.

ACQUARIO

Siete molto agguerriti a livello sentimentale specie per chi mostra interesse per voi. Siete impegnati alla conquista di chi forse non vuole aver nulla a che fare con voi.

PESCI

Inutile continuare sulla strada di chi non vi apprezza. Siete molto impegnati e non vi mostrate volenterosi nei confronti di altre aperture.