Oroscopo di Labaro del 31/07/2020: Scorpione motivato e determinato

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Siete un po' sotto pressione. Domenica finalmente si recupera ma venerdì e sabato occhio alle tensioni.

TORO

Avete una marcia in più. In questo fine settimana è importante rivalutare anche la sfera affettiva.

GEMELLI

Siate cauti, a volte parlare troppo ed essere diretti potrebbe nuocervi.

CANCRO

Le giornate a livello lavorativo saranno un po' complicate. L'amore vi sta molto aiutando, diverrà il vostro punto di riferimento.

LEONE

Siete molto nervosi, in questi giorni state vivendo una grande trasformazione.

VERGINE

Grande voglia di esplorare i sentimenti. Fox vi consiglia di essere un po' oculati.

BILANCIA

La vostra pazienza sarà messa a dura prova. Non siete del tutto convinti dei vostri sentimenti o nutrite una grande passione anche se al momento non ve la sentite di sbilanciarvi, siate pazienti.

IL SEGNO DEL GIORNO: SCORPIONE

Oggi siete particolarmente motivati e determinati. Molti nati in questo segno riusciranno a superare le frustrazioni degli ultimi mesi. In amore in queste 48h farete grandi progetti.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Federico Chiesa. Nato il 25 ottobre del 1997 a Genova, Chiesa è del segno dello Scorpione.

SAGITTARIO

Avete una grande voglia di fare qualcosa in più. C'è grande voglia di liberazione.

CAPRICORNO

Avete chiuso un rapporto di lavoro, se un progetto non è andato a buon fine, iniziate a farvene una ragione. In amore qualcuno potrebbe pensare di mettervi alla prova.

ACQUARIO

Vi apprestate a vivere un fine settimana piacevole. Voi siete un segno autoironico. Il momento è propizio per l'amore.

PESCI

Potete finire questo fine settimana al meglio. Il nuovo transito di Venere rappresenta la voglia di relazioni.