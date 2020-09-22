Oroscopo di Labaro del 22/09/2020: Bilancia, oggi arriverà una sorpresa
L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!
ARIETE
Giornata inconsueta, cercate di non pensare troppo. Dovrete essere forti per alcuni membri della vostra famiglia.
TORO
Non rinunciate alla brutta notizia che potrebbe arrivarvi, oggi avrete solo molto da fare. Se sarete furbi ve la caverete.GEMELLI
Le cose oggi potrebbero complicarsi. A volte vi hanno sottovalutati ma potrete prendervi la vostra rivincita.CANCRO
Mettetevi al servizio delle persone, siete ad un passo dal realizzare un sogno. C'è bisogno di altruismo in questo periodo.
LEONE
Volete fare di più, non mollate la presa. Godetevi stima ed affetto.
VERGINE
Se non vi interessa prendere le parti di qualcuno oggi non fatelo. La vostra incapacità di sostenere chi avete vicino la dice lunga sul rapporto. Non siete così affettuosi come vorreste far credere.IL SEGNO DEL GIORNO: BILANCIA
Oggi arriverà una sorpresa. Se manterrete il vostro equilibrio riuscirete a fare del vostro meglio.
Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Nikola Milenkovic. Nato il 12 ottobre del 1997 a Belgrado, in Serbia, Milenkovic è del segno della Bilancia.
Nella vostra condizione potreste trovare conforto dalle attività che non vi impegnano la mente. Sicuramente siete attratti da situazioni stabili e delineate.
SAGITTARIO
Siete consapevoli, dovete agire di conseguenza. Dovete provare!
CAPRICORNO
Fatevi da parte. Presto starete meglio ma dovreste volevo.ACQUARIO
Curate la vostra affettività. In questo modo raccoglierete comprensione.
PESCI
Lasciate da parte i problemi. Mettetevi a disposizioni di chi vi vorrebbe conoscere meglio.