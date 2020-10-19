Oroscopo di Labaro del 19/10/2020: Scorpione, la vita vi sorride quindi sorridete a vostra volta

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Non saprete come gestire qualcosa. Vi fate abbagliare da semplicistiche idee di vita degli altri.

TORO

Non potete sfuggire da alcune responsabilità, siete conduttori e maestri. Qualcuno riuscirete a convincerlo.

Sapete che mai e poi mai interverrete in soccorso. Oggi finalmente dimostrerete che non siete. menefreghisti.

Lasciate da parte tutte le questioni superflue che non hanno urgenza. Semplice accantonare queste cose, purché vi sappiano indicare la strada, sarete voi a spianarla.

Non avrete bisogno di battere le ciglia. Avete molte risorse a disposizione ed una grande mente da sfruttare, quindi utilizzatela e non fermatevi.

VERGINE

Avete bisogno di stare un po' da soli, in modo da comprendere a pieno che cosa in effetti possiate fare per prendere più sul serio. Si tratta di opinioni che dovrete dare dopo aver attentamente riflettuto.

BILANCIA

Oggi tanti pensieri vi attendono, sopratutto tante questioni dovreste risolverle senza che vi aiuti nessuno. Non dovranno esserci sbavature. Importante convincere i vostri interlocutori.

IL SEGNO DEL GIORNO: SCORPIONE

Se la vita vi sorriderà non potete far altro che sorridere a vostra volta. Cercate di prendere più sul serio ciò che le persone vi propongono. Occasioni ed opportunità che vi create da soli, in genere le rimandate indietro oggi non deve succedere.

SAGITTARIO

Anche voi sarte di buon umore e sicuramente molto più propensi al dialogo. Non c'è bisogno di chiedere troppo o di pretendere troppo senza nemmeno un sorriso.

CAPRICORNO

Avete trovato qualcosa che vi appassiona sul serio, quindi dovreste cercare di divertirvi. Chi vi sta intorno potrebbe approfittare di questo momento per cabale di rimando alcuni aspetti della propria vita.

ACQUARIO

Pensate a come realizzare un'idea. Se lancette che poi qualcuno concluda il vostro lavoro al vostro posto, non farete altro che sminuirvi e dare ad un altro la possibilità di crescere.

PESCI

Avete bisogno di stare un po' da soli con voi stessi in modo da comprendere a pieno che cosa in effetti possiate fare per prendere di più sul serio. Solitamente vi buttate un po' qui ed un po' lì, sperando di trovare supporto che concluda i vostri discorsi.