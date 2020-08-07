Oroscopo di Labaro del 07/08/2020: Luna nel segno dell'Ariete

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

Il segno del giorno: ARIETE

La Luna è nel vostro segno, venerdì c'è una bella carica e voglia di fare. In amore massima attenzione.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Franck Ribery. Nato il 7 aprile del 1983 a Boulogne-Sur-Mer, Francia, Ribery è del segno dell’Ariete.

TORO

Fine settimana importante ed interessante. In questo momento dovete cercare di capire che cosa sta accadendo dentro di voi.

GEMELLI

Importante stare accanto alle persone che più amate. Avreste bisogno di supporto ma dalla famiglia arrivano provocazioni.

CANCRO

Siete stanchi o nervosi. Bel cielo per le relazioni occasionali, per il lavoro ci saranno dei blocchi.

LEONE

Volete vincere una piccola sfida. Attenzione alle questioni finanziarie!

VERGINE

Prima parte della giornata stressante. Risvegliate i vostri sentimenti! Sbaglia chi pensa che voi siate freddi e calcolatori, avete paura di lasciarvi coinvolgere troppo.

BILANCIA

Siate cauti nelle vostre affermazioni. Venerdì e sabato sono giornate che possono provocare reazioni

SCORPIONE

Chiudete questa settimana in maniera interessante, Venere favorevole. Agosto speso in sentimenti.

SAGITTARIO

Siete ricchi di vitalità e voglia di amare. Idea anche per risolvere un problema di lavoro.

CAPRICORNO

Siete pensierosi ed agitati.

ACQUARIO

Volete vincere una sfida con voi stessi. Cautela per quanto riguarda l'aspetto economico.

PESCI

Pensate all'amore come ad una cosa molto importante, ad Agosto si gioca il destino di un rapporto.