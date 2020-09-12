Oroscopo di Labaro del 12/09/2020: Acquario, lasciate spazio al buon senso

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Giornata di scoperte, potreste avvicinarvi ad una persona che non avete considerato prima. Non siete gentili nei confronti di chi vi spingeva ad avere un atteggiamento più docile.

TORO

Cercate di non mettervi nelle condizioni di chiedere aiuto. non potreste dimostrare il vostro valore, dovreste avere ormai imparato dalla vostra famiglia.

GEMELLI

Non mettete troppa carne al fuoco, potrebbe rivoltarsi contro. Chi vi conosce sa le vostre capacità.

CANCRO

Avete delle discussioni in famiglia. Pensate al presente e vi potrebbero arrivare delle interessanti novità.

LEONE

Affrontate le cose a viso aperto. Percorrerete ogni aspetto con la dovuta cautela e troverete una soluzione.

Le vostre sensazioni potrebbero essere foriere di nuovi sentimenti oppure di inutili ansie, oggi scoprirete il vostro destino. Ora siete maturi, avete l'esperienza necessaria.

Siete agitati in questa giornata, in fondo siete preparati. Non perdetevi d'animo, è ciò che si aspettano le persone che vi hanno messo in certe condizioni sfavorevoli.

Mantenete sempre lo stesso atteggiamento, le persone che vi sono intorno non potrebbero mai accusarvi di essere cambiati. Ultimamente avete avuto piccole sfide ma lo avete sempre fatto a modo vostro.

SAGITTARIO

Non prendete la strada più semplice, siete in grado di soppesare vantaggi e svantaggi.

CAPRICORNO

Costruite tassello su tassello i vostri sogni, senza lasciarvi abbattere dalle critiche altrui. Non sopportate chi è pesante, ne guadagnerete in salute.

IL SEGNO DEL GIORNO: ACQUARIO

Prendete di buono quello che vi dirà un vostro collega. Mettete da parte il vostro orgoglio, lasciate spazio al buon senso.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Igor. Nato il 7 febbraio del 1998 a Bom Sucesso, Minas Gerais, Brasile, Igor è del segno dell’Acquario

PESCI

In questa giornata non lasciatevi abbattere dagli umori. Molto meglio evitare direttamente coloro che vi influenzano in modo negativo.