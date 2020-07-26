Oroscopo di Labaro del 26/07/2020: oggi il Leone sarà protagonista
L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!
ARIETE
Siate prudenti e pazienti. importante definire bene le questioni burocratiche. Cercate di recuperare quello che potete.
TORO
Ora vi sentite più tranquilli se state in casa con la famiglia. Agosto a livello sentimentale mese importante a livello sentimentale, importante evitare le persone negative.
GEMELLI
Siete volenterosi, forti e protagonisti oggi. Grande voglia di fare e di amare.
CANCRO
Siete ancora un po' turbati, forse per troppe questioni che tardano a bloccarsi. Il consiglio è quello di dare spazio a relazioni positive.Il segno del giorno: LEONE
Oggi siete protagonisti veri. Probabilmente siete arrabbiate per delle ingiustizie.
Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Bartlomiej Dragowski. Nato il 19 agosto del 1997 a Bialystok, Polonia, Dragowski è del segno del Leone.
VERGINE
Approfittate di questo periodo per programmare qualcosa di buono in vista del futuro. Calma a livello sentimentale.
BILANCIA
Siete molto emotivi, questo stress può causarvi poca lucidità!
SCORPIONE
Sentimentalmente siete in recupero, il prossimo mese potreste fare un bell'incontro.
SAGITTARIO
C'è qualche nuovo progetto da esplorare, il consiglio è essere cauti in amore.
CAPRICORNO
Dovete liberarvi di tutte le persone inutili. Siate cauti oggi nei rapporti con l'Ariete e il Cancro.
ACQUARIO
Liberatevi dai pregiudizi, siate liberi di amare. Potete fare qualcosa di importante ma dovreste essere sempre cauti per i soldi e la casa.
PESCI
Oggi dovete riposarvi e ricaricarvi per la prossima settimana. Qualche buona novità in arrivo a livello lavorativo.