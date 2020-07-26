Oroscopo di Labaro del 26/07/2020: oggi il Leone sarà protagonista

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Siate prudenti e pazienti. importante definire bene le questioni burocratiche. Cercate di recuperare quello che potete.

TORO

Ora vi sentite più tranquilli se state in casa con la famiglia. Agosto a livello sentimentale mese importante a livello sentimentale, importante evitare le persone negative.

GEMELLI

Siete volenterosi, forti e protagonisti oggi. Grande voglia di fare e di amare.

CANCRO

Siete ancora un po' turbati, forse per troppe questioni che tardano a bloccarsi. Il consiglio è quello di dare spazio a relazioni positive.

Il segno del giorno: LEONE

Oggi siete protagonisti veri. Probabilmente siete arrabbiate per delle ingiustizie.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Bartlomiej Dragowski. Nato il 19 agosto del 1997 a Bialystok, Polonia, Dragowski è del segno del Leone.

VERGINE

Approfittate di questo periodo per programmare qualcosa di buono in vista del futuro. Calma a livello sentimentale.

BILANCIA

Siete molto emotivi, questo stress può causarvi poca lucidità!

SCORPIONE

Sentimentalmente siete in recupero, il prossimo mese potreste fare un bell'incontro.

SAGITTARIO

C'è qualche nuovo progetto da esplorare, il consiglio è essere cauti in amore.

CAPRICORNO

Dovete liberarvi di tutte le persone inutili. Siate cauti oggi nei rapporti con l'Ariete e il Cancro.

ACQUARIO

Liberatevi dai pregiudizi, siate liberi di amare. Potete fare qualcosa di importante ma dovreste essere sempre cauti per i soldi e la casa.

PESCI

Oggi dovete riposarvi e ricaricarvi per la prossima settimana. Qualche buona novità in arrivo a livello lavorativo.