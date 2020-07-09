Oroscopo di Labaro del 09/07/2020: grande forza per il Capricorno
L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!
ARIETE
Giornate continuamente in lotta. Detestate piangere e lamentarvi ma siete sottotono, state vivendo delle complicazioni. Riferimenti sbagliati in tutto quello che fate.
TORO
Potreste trovare il giusto coraggio, vi tocca avere forza e coraggio in ogni situazione difficile. Avete bisogno di maggiore serenità in amore.
GEMELLI
Potreste riscoprire l'amore. I più fortunati hanno già fatto un nuovo incontro mentre altri possono avere dei limiti, importante chiedervi se state con la persona giusta.
CANCRO
Giove e Saturno sono in opposizione, simboleggiano conflitti. In generale le stelle sono importanti oggi e domani non dovreste avere problemi.LEONE
Avete bisogno di riposo, sperate di fare una lunga vacanza, è necessario allontanarsi molto. A livello sentimentale si potranno realizzare importanti progetti.
VERGINE
Avete qualcosa che non va, probabilmente state facendo, parlando o ragionando troppo. Sentimentalmente dovrete essere cauti.
BILANCIA
Dovete percorrere una nuova strada, da marzo si è fermato tutto, dovete cercare sempre di fare buon viso e cattivo gioco, anche se per natura non è per voi.
SCORPIONE
Sentite il desiderio di maggiore equilibrio nella vostra vita ma ci sono troppe provocazioni intorno a voi. Oggi recupererete e nei prossimi giorni avrete delle conferme. Le relazioni sono favorite.
SAGITTARIO
Evitate complicazioni e tensioni. Sfera sentimentale annebbiata, dovete essere un po' più solidali.
Il segno del giorno: CAPRICORNO
Oggi siete più forti, parlate chiaramente se avete qualcosa da dire. Momento ideale per rafforzare tutto ciò che è bello a livello lavorativo.
Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Patrick Cutrone Nato il 3 gennaio del 1998 a Como, Cutrone è del segno del Capricorno.
ACQUARIO
Siete elettrici e liberi, probabilmente stufi. State trasformando la vostra vita, chi ne faceva una che non amava sa che è ora il momento di cambiare.
PESCI
Finalmente la fine di luglio si avvicina. Oggi e domani potreste ricevere qualche contatto di lavoro.