Oroscopo di Labaro del 09/07/2020: grande forza per il Capricorno

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Giornate continuamente in lotta. Detestate piangere e lamentarvi ma siete sottotono, state vivendo delle complicazioni. Riferimenti sbagliati in tutto quello che fate.

TORO

Potreste trovare il giusto coraggio, vi tocca avere forza e coraggio in ogni situazione difficile. Avete bisogno di maggiore serenità in amore.

GEMELLI

Potreste riscoprire l'amore. I più fortunati hanno già fatto un nuovo incontro mentre altri possono avere dei limiti, importante chiedervi se state con la persona giusta.

CANCRO

Giove e Saturno sono in opposizione, simboleggiano conflitti. In generale le stelle sono importanti oggi e domani non dovreste avere problemi.

Avete bisogno di riposo, sperate di fare una lunga vacanza, è necessario allontanarsi molto. A livello sentimentale si potranno realizzare importanti progetti.

VERGINE

Avete qualcosa che non va, probabilmente state facendo, parlando o ragionando troppo. Sentimentalmente dovrete essere cauti.

BILANCIA

Dovete percorrere una nuova strada, da marzo si è fermato tutto, dovete cercare sempre di fare buon viso e cattivo gioco, anche se per natura non è per voi.

SCORPIONE

Sentite il desiderio di maggiore equilibrio nella vostra vita ma ci sono troppe provocazioni intorno a voi. Oggi recupererete e nei prossimi giorni avrete delle conferme. Le relazioni sono favorite.

SAGITTARIO

Evitate complicazioni e tensioni. Sfera sentimentale annebbiata, dovete essere un po' più solidali.

Il segno del giorno: CAPRICORNO

Oggi siete più forti, parlate chiaramente se avete qualcosa da dire. Momento ideale per rafforzare tutto ciò che è bello a livello lavorativo.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Patrick Cutrone Nato il 3 gennaio del 1998 a Como, Cutrone è del segno del Capricorno.

ACQUARIO

Siete elettrici e liberi, probabilmente stufi. State trasformando la vostra vita, chi ne faceva una che non amava sa che è ora il momento di cambiare.

PESCI

Finalmente la fine di luglio si avvicina. Oggi e domani potreste ricevere qualche contatto di lavoro.