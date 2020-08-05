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Oroscopo di Labaro del 05/08/2020: il Leone non deve esitare troppo

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 agosto 2020 08:52
Oroscopo di Labaro del 05/08/2020: il Leone non deve esitare troppo -
Oroscopo
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ARIETE

Mettete in ordine i conti. Agosto è un mese che vi creerà qualche disagio.

TORO

Per voi comincia un momento migliore! Vi sentite un po' più forti. In amore da venerdì fase positiva ma Fox vi consiglia di non stancarvi.

GEMELLI

Siete frastornati e nervosi. Per le prossime 48h non vi soffermate troppo sui particolari.

CANCRO

Grande bisogno di serenità. Non è facile tenersi lontani da arrabbiature e nervosismo.

Il segno del giorno: LEONE

Siete liberi dall'opposizione della Luna. Mercurio vi invita a non esitare troppo, questo mese ed il prossimo ideali per le relazioni.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Bartlomiej Dragowski. Nato il 19 agosto del 1997 a Bialystok, Polonia, Dragowski è del segno del Leone.

Firenze, stadio Artemio Franchi, 08.02.2020, Fiorentina-Atalanta, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

VERGINE

Dal 20 incremento di lavoro. L'amore è sempre importante nella vostra vita anche se ultimamente avete una fase difficile.

BILANCIA

Agosto sarà quasi fastidioso per voi. Non amate restare sospesi, purtroppo queste giornate in arrivo non portano serenità.

SCORPIONE

Siete in recupero, queste 48h vi danno molto coraggio. Da venerdì transito di Venere, porta dolcezza.

SAGITTARIO

Siete disponibili nei confronti degli altri, occhio al nervosismo soprattutto per quanto riguarda la casa e l'amore.

CAPRICORNO

Periodo tranquillo, solo l'amore è un po' agitato.

ACQUARIO

Momento di solitudine e riflessione totale. Non ci sono grandi stelle.

PESCI

Non mancano le intuizioni, agosto può darvi vantaggi in amore.

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