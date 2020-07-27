Oroscopo di Labaro del 27/07/2020: oggi risposte in arrivo per la Bilancia
L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!
ARIETE
Oggi giornata migliore rispetto ai giorni scorsi, l'astrologo consiglia di non cedere alle provocazioni e di stare alla larga dalle polemiche.
TORO
Giornata abbastanza nervosa. In campo lavorativo si respira aria di nervosismo.
GEMELLI
Giornata positiva in amore, questo sarà un periodo favorevole anche per il lavoro.
CANCRO
Qualcosa mina la vostra serenità, nel lavoro siete favoriti dalla Luna.
LEONE
Sentimentalmente potrebbero nascere alcuni dubbi. Mantenete i nervi saldi e siate meno ansiosi.
VERGINE
Ottima giornata per i sentimenti, se avete a che fare con Cancro e Scorpione potrebbero esserci dei progetti importanti per il futuro.
IL SEGNO DEL GIORNO: BILANCIA
In questa giornata d'inizio settimana potrebbero arrivare delle risposte.
Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Nikola Milenkovic. Nato il 12 ottobre del 1997 a Belgrado, in Serbia, Milenkovic è del segno della Bilancia.
SCORPIONE
Favorite le nuove conoscenze, potreste sentirvi un po' stanchi, evitate tensioni e discussioni.
SAGITTARIO
Dovete guardare avanti, in ambito professionale i giovani lavoratori devono guardare al futuro con maggior ottimismo.
CAPRICORNO
Per i single è l'ora di reagire, di mettersi in gioco. Se avete in corso un progetto, entro fine mese riceverete una risposta.
ACQUARIO
Non entrate in competizione con il vostro partner. In ambito lavorativo ci sono novità e cambiamenti.
PESCI
Oggi giornata interessante, specialmente per gli affari di cuore. In ambito professionale potrebbe subentrare un po' di pigrizia.