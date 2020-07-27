Labaro Viola

Oroscopo di Labaro del 27/07/2020: oggi risposte in arrivo per la Bilancia

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 luglio 2020 08:39
Oroscopo di Labaro del 27/07/2020: oggi risposte in arrivo per la Bilancia -
Oroscopo
Condividi

ARIETE

Oggi giornata migliore rispetto ai giorni scorsi, l'astrologo consiglia di non cedere alle provocazioni e di stare alla larga dalle polemiche.

TORO

Giornata abbastanza nervosa. In campo lavorativo si respira aria di nervosismo.

GEMELLI

Giornata positiva in amore, questo sarà un periodo favorevole anche per il lavoro.

CANCRO

Qualcosa mina la vostra serenità, nel lavoro siete favoriti dalla Luna.

LEONE

Sentimentalmente potrebbero nascere alcuni dubbi. Mantenete i nervi saldi e siate meno ansiosi.

VERGINE

Ottima giornata per i sentimenti, se avete a che fare con Cancro e Scorpione potrebbero esserci dei progetti importanti per il futuro.

IL SEGNO DEL GIORNO: BILANCIA

In questa giornata d'inizio settimana potrebbero arrivare delle risposte.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Nikola Milenkovic. Nato il 12 ottobre del 1997 a Belgrado, in Serbia, Milenkovic è del segno della Bilancia.

SCORPIONE

Favorite le nuove conoscenze, potreste sentirvi un po' stanchi, evitate tensioni e discussioni.

SAGITTARIO

Dovete guardare avanti, in ambito professionale i giovani lavoratori devono guardare al futuro con maggior ottimismo.

CAPRICORNO

Per i single è l'ora di reagire, di mettersi in gioco. Se avete in corso un progetto, entro fine mese riceverete una risposta.

ACQUARIO

Non entrate in competizione con il vostro partner. In ambito lavorativo ci sono novità e cambiamenti.

PESCI

Oggi giornata interessante, specialmente per gli affari di cuore. In ambito professionale potrebbe subentrare un po' di pigrizia.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok