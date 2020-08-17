Oroscopo di Labaro del 17/08/2020: Bilancia, non ponetevi troppi ostacoli

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Non fatevi cogliere dal panico oggi, imparerete sempre qualcosa di utile. Non commettete l'ennesimo errore di pensare a chi ha sempre da obiettare.

TORO

Potrebbe essere difficile prendere delle decisioni. Potrete davvero mostrare delle capacità che non pensavate di avere.

GEMELLI

C'è qualcosa che ancora non è chiaro e che vorreste fare per aumentare la loro autostima. Con un po' di grinta supererete tutto insieme ed essere anche di aiuto.

CANCRO

Dovreste primeggiare. In questo periodo sarà difficile pensare a queste cose. Se qualcuno vi sembra più avanti di voi in qualcosa, lasciatelo fare...

LEONE

In questa giornata tenete a mente che c'è sempre un modo per farlo, non prendete troppo sul serio le minacce o le richieste assurde di terze persone.

VERGINE

Non pensate che chi vi è vicino non vi voglia bene. Avreste dovuto riflettere prima su alcuni rapporti.

IL SEGNO DEL GIORNO: BILANCIA

Spendete del tempo con chi avete accanto, senza porvi troppi ostacoli. A volte avete esagerato rivelando dettagli della vostra vita a chi avevate appena conosciuto, se siete insieme da un po' non parlate di alcuni argomenti.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Nikola Milenkovic. Nato il 12 ottobre del 1997 a Belgrado, in Serbia, Milenkovic è del segno della Bilancia.

SCORPIONE

Date il vostro contributo come potete. Tutto quello che dovete fare è prendere dei piccoli accorgimenti per far sì che tutto si svoglia nel miglior modo.

SAGITTARIO

Non lamentatevi, non ne avete motivo. Forse qualche sacrificio personale ed emotivo vi temprerà.

CAPRICORNO

Potrete contare sulle vostre buone abitudini, potreste superarle con risultati brillanti. Impegnarsi è l'unica via per concedervi la possibilità di guardare con positività al futuro.

ACQUARIO

Prendete delle scuse per non mettervi alla prova, soprattutto quando non c'è niente da dimostrare e niente da vincere. Dovreste imparare a scegliere sempre la via più giusta per la vostra carriera o per il vostro ego.

PESCI

Attività migliori in questo periodo, specialmente in considerazioni delle vostre attuali condizioni fisiche e mentali. Prendete iniziative per qualcosa, buttatevi senza replicare.