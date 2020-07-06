Labaro Viola

Oroscopo di Labaro del 06/07/2020: cielo da sfruttare per la Vergine

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 luglio 2020 08:57
Oroscopo di Labaro del 06/07/2020: cielo da sfruttare per la Vergine -
Oroscopo
Condividi

ARIETE

Marte è nel vostro segno, affronterete con coraggio, stanchezza e nervosismo le lotte di questo periodo. State cercando di rigenerarvi, almeno a livello lavorativo cercate serenità.

TORO

Recentemente avete dovuto affrontare diversi problemi, c'è comunque chi resta pessimista sul lavoro ma in questi mesi potrà recuperare. Oroscopo interessante per quanto riguarda l'amore.

GEMELLI

Dovete essere pronti ad ogni evenienza, questo è un momento particolare. Venere aiuta i sentimenti, anche se un nuovo amore potrebbe mettere in ombra vecchie storie.

CANCRO

Giornata interessante, anche se in questo momento non è facile tornare a galla. Le discussioni più forti riguardano l'ambito lavorativo. Favoriti i nuovi incontri.

LEONE

Marte è favorevole, periodo difficile sul lavoro. Cercate di non far vedere il vostro astio nelle discussioni, potreste passare al torto. In amore in arrivo novità.

Il segno del giorno: VERGINE

Cielo da sfruttare a livello professionale, favoriti i viaggi, buone occasioni in altre città.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Dalbert. Nato l'8 settembre del 1993 a Barra Mansa, Rio De Janeiro, Dalbert è del segno della Vergine.

Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.12.2019, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

BILANCIA

Avvertite che qualcosa non va per il verso giusto, vi aspettano due mesi difficili. In amore armatevi di pazienza.

SCORPIONE

Esplodete di rabbia per qualcosa che nell'ultimo periodo non è andato per il verso giusto, blocco nei rapporti e nel lavoro. Momenti di dubbi. Tensioni a livello sentimentale che vanno risolte.

SAGITTARIO

Aspettate una riscossa che ci sarà ma dovrete aspettare fine anno. I conflitti in amore restano tanti, in particolare per chi è indeciso sulla sorte di una storia.

CAPRICORNO

Siete schiacciati da un certa pressione, alcune perplessità potrebbero diventare dei macigni. Le relazioni sono quelle che portano alla novità. Luglio mese faticoso.

ACQUARIO

Stanchi della solita vita. Il vero problema è che dovete cercare di fare ciò che desiderate davvero in amore, potreste incontrare la persona giusta.

PESCI

Gestite in modo caotico le relazioni sentimentali, ci sono dei rapporti che non vanno bene. Cercate di mantenere la calma e di avere pazienza.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok