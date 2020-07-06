Oroscopo di Labaro del 06/07/2020: cielo da sfruttare per la Vergine
L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!
ARIETE
Marte è nel vostro segno, affronterete con coraggio, stanchezza e nervosismo le lotte di questo periodo. State cercando di rigenerarvi, almeno a livello lavorativo cercate serenità.
TORO
Recentemente avete dovuto affrontare diversi problemi, c'è comunque chi resta pessimista sul lavoro ma in questi mesi potrà recuperare. Oroscopo interessante per quanto riguarda l'amore.
GEMELLI
Dovete essere pronti ad ogni evenienza, questo è un momento particolare. Venere aiuta i sentimenti, anche se un nuovo amore potrebbe mettere in ombra vecchie storie.
CANCRO
Giornata interessante, anche se in questo momento non è facile tornare a galla. Le discussioni più forti riguardano l'ambito lavorativo. Favoriti i nuovi incontri.
LEONE
Marte è favorevole, periodo difficile sul lavoro. Cercate di non far vedere il vostro astio nelle discussioni, potreste passare al torto. In amore in arrivo novità.
Il segno del giorno: VERGINE
Cielo da sfruttare a livello professionale, favoriti i viaggi, buone occasioni in altre città.
Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Dalbert. Nato l'8 settembre del 1993 a Barra Mansa, Rio De Janeiro, Dalbert è del segno della Vergine.
BILANCIA
Avvertite che qualcosa non va per il verso giusto, vi aspettano due mesi difficili. In amore armatevi di pazienza.
SCORPIONE
Esplodete di rabbia per qualcosa che nell'ultimo periodo non è andato per il verso giusto, blocco nei rapporti e nel lavoro. Momenti di dubbi. Tensioni a livello sentimentale che vanno risolte.
SAGITTARIO
Aspettate una riscossa che ci sarà ma dovrete aspettare fine anno. I conflitti in amore restano tanti, in particolare per chi è indeciso sulla sorte di una storia.
CAPRICORNO
Siete schiacciati da un certa pressione, alcune perplessità potrebbero diventare dei macigni. Le relazioni sono quelle che portano alla novità. Luglio mese faticoso.
ACQUARIO
Stanchi della solita vita. Il vero problema è che dovete cercare di fare ciò che desiderate davvero in amore, potreste incontrare la persona giusta.
PESCI
Gestite in modo caotico le relazioni sentimentali, ci sono dei rapporti che non vanno bene. Cercate di mantenere la calma e di avere pazienza.