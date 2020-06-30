Oroscopo di Labaro del 30/06/2020: buone intuizioni per lo Scorpione

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Giornata di stanchezza, siete pieni di dubbi. Marte è nel vostro segno, bella grinta e voglia di buttare all'aria tutto ciò che non vi interessa. Contatti con legali e professionisti per risolvere un problema personale.

TORO

Oggi e domani sarete confusi, massima cautela in amore. Sabato le stelle saranno dalla vostra parte, attenzione alla forma fisica.

GEMELLI

Costruire ma anche ricostruire. Le giornate più sottotono sono quelle di giovedì e venerdì. Via libera alle relazioni, alle emozioni e a tutto ciò che vi fa stare bene. La lunga pausa negli ultimi mesi ha aiutato a rivalutare il valore della famiglia e dei sentimenti.

CANCRO

Domani e dopodomani riuscirete a fare le cose meglio, possibile che piccole soddisfazioni arrivino entro domani. Siete forti e lo sarete per tutto il mese di luglio. Giove indica che potrebbe esserci qualcosa da rivedere. L'amore è nel vostro segno ad agosto.

LEONE

Gran bisogno di amare, avete diversi mesi per frequentare persone e trovare qualcuno che vi interessi. Amate essere inseguiti, vi piacciono le sfide in amore.

VERGINE

Oggi e domani buona capacità di reazione. La famiglia potrebbe essere l'unica nota stonata. Chi inizia ora a lavorare può sentirsi appagato, ma chi ha una professione solida potrà recuperare in fretta.

BILANCIA

Giornate strane, particolare attenzione alle spese. Mancano gli stimoli e le risposte. Vi manca equilibrio, in amore costruite un po' di più.

Il segno del giorno: SCORPIONE

Oggi e domani potrete vivere qualche bella intuizione e regalare buon consigli. Spesso non sapete seguire le giuste indicazioni. Mercurio è in aspetto positivo ed indica sollecitazioni di tipo lavorativo ma anche cambiamenti. Entro fine luglio compierete delle scelte.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Federico Chiesa. Nato il 25 ottobre del 1997 a Genova, Chiesa è del segno dello Scorpione.

SAGITTARIO

Sarete demoralizzati, ma per fortuna siete un segno ottimista che non si arrende mai. I prossimi mesi saranno interessanti, con alcune giornate forti per quanto riguarda le relazioni. Giovedì e venerdì giornate impegnative.

CAPRICORNO

Periodo di recupero dopo mesi pesanti. Vi aspetta qualche novità a livello sentimentale. Selezionate bene le persone.

ACQUARIO

Migrate verso altre concezioni di vita. Siete presi dalle vostre idee, siete spesso con la testa fra le nuvole. Se siete soli potresti fare nuovi incontri.

PESCI

Siete particolarmente intuitivi. In amore e nelle relazioni con gli altri molte cose stanno cambiando. Probabili buone notizie entro fine luglio.