Oroscopo di Labaro del 07/07/2020: nuove opportunità per i Gemelli

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Oggi giornata intensa, vivrete emozioni particolari, potreste essere nervosi ed agitati. Per le prossime 48h siate cauti.

TORO

Potrebbero avvertire qualche fastidio i Toro nei prossimi giorni, avrete un calo fisico e la vostra energia diminuirà. Tensione nei rapporti d'amore, se vi interessa qualcuno entra agosto potreste fare una proposta.

Il segno del giorno: GEMELLI

Alcune occasioni vanno sfruttate, le stelle sono dalla vostra parte, nuove opportunità in arrivo. Non siate troppo lontani dall'amore, esso può essere un sostegno.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Riccardo Sottil. Nato il 3 giugno del 1999 a Torino, Sottil è del segno dei Gemelli.

CANCRO

Siete presi da questioni lavorative, ci sono certe questioni economiche e familiari che vanno risolte.

LEONE

Siete molto energici, se qualcuno fosse contro di voi è necessario adottare prudenza, in questi giorni dovrete riflettere bene prima di fare richieste o firmare qualcosa.

VERGINE

Sentimentalmente non siete molto sereni, magari siete solo molto stressati. Non fate sì che il vostro partner si lamenti di ciò.

BILANCIA

Giorni pesanti per voi, se ci sono conferme a livello lavorativo magari non sono proprio come volevate. Avete diverse tensioni occhio all'amore, dovreste concentrarvi sui progetti di coppia.

SCORPIONE

Siete a caccia di tranquillità, giovedì e venerdì recupererete un poi di energia, in questi giorni dovete cercare di risolvere piccoli problemi personali. Avere accanto un Leone o un Sagittario vi potrebbe aiutare.

SAGITTARIO

Siete forti ma limitati, per natura amate la libertà. Potreste aver sofferto molto per esservi privati della vostra vitalità, avete bisogno di volare lontano.

CAPRICORNO

Avete le idee chiare, quindi volete risolvere i problemi sorti nel passato. Le coppie nate da poco devono parlarsi chiaro, senza trascinare problemi al mese prossimo.

ACQUARIO

Grazie alla Luna siete elettrici, in questi giorni non vi va bene proprio nulla! Entro settembre decisione drastica da prendere.

PESCI

Tanti dubbi in amore, state vivendo con molti conflitti. Dopo uno stop vedrete che ci sarà una ripartenza.