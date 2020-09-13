Oroscopo di Labaro del 13/09/2020: Vergine, datevi da fare oggi
L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!
ARIETE
Grandi aspettative oggi non potrete essere pienamente soddisfatti. Avete una questione irrisolta che non vi permette di amare avanti, stanno subendo un rallentamento.
TORO
Lasciate esprimere chi vi è vicino, poiché vi aiuterà a capire chi avete affianco. Non potete negare una certa sete di controllo.
GEMELLI
Troppe scuse in questa giornata, questioni che non volete affrontare ora ma che prima o poi torneranno tanto vale liberarsene subito. Non trascinatevi troppo a lungo.
CANCRO
Non siate sempre disfattisti, accettate qualche compromesso. Il vostro orgoglio è in agguato, a volte è un buon alleato altre volte il vostro peggior nemico.
LEONE
In questa giornata qualcosa potrebbe andare storto, probabilmente incontrerete qualcuno che non accetta facilmente di essere aiutato.
IL SEGNO DEL GIORNO: VERGINE
È il momento di darsi da fare, tornate più grintosi. Ogni tanto prendetevi una pausa ma dovete essere concentrati sul vostro obiettivo.
Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Dalbert. Nato l’8 settembre del 1993 a Barra Mansa, Rio De Janeiro, Dalbert è del segno della Vergine
Ogni vostro obiettivo potrebbe portare ad un altro, in questo frangente è indispensabile cercare di dare continuità alle idee. Potreste avere quale difficoltà.SCORPIONE
Spesso pensate a quanto avete errato in passato ma ora non c'è modo di recuperare. Ora scegliete quale sia la linea da condurre.
SAGITTARIO
Siate riconoscenti. Assicuratevi che sia la persona giusta e non un ripiego.
CAPRICORNO
Finalmente avete preso di petto alcune questioni e state cercando di risolverle. Forse volevate credere qualcosa a cui non poter proprio dare un nome.
ACQUARIO
Avete qualche intoppo e prossimamente sarete impegnati. Pensate a qualcosa di alternativo.
PESCI
Non fatevi cogliere dalla noia, potreste fare attività che avete lasciato da parte. Difficile sarà iniziare.