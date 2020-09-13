Oroscopo di Labaro del 13/09/2020: Vergine, datevi da fare oggi

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Grandi aspettative oggi non potrete essere pienamente soddisfatti. Avete una questione irrisolta che non vi permette di amare avanti, stanno subendo un rallentamento.

TORO

Lasciate esprimere chi vi è vicino, poiché vi aiuterà a capire chi avete affianco. Non potete negare una certa sete di controllo.

GEMELLI

Troppe scuse in questa giornata, questioni che non volete affrontare ora ma che prima o poi torneranno tanto vale liberarsene subito. Non trascinatevi troppo a lungo.

CANCRO

Non siate sempre disfattisti, accettate qualche compromesso. Il vostro orgoglio è in agguato, a volte è un buon alleato altre volte il vostro peggior nemico.

LEONE

In questa giornata qualcosa potrebbe andare storto, probabilmente incontrerete qualcuno che non accetta facilmente di essere aiutato.

IL SEGNO DEL GIORNO: VERGINE

È il momento di darsi da fare, tornate più grintosi. Ogni tanto prendetevi una pausa ma dovete essere concentrati sul vostro obiettivo.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Dalbert. Nato l’8 settembre del 1993 a Barra Mansa, Rio De Janeiro, Dalbert è del segno della Vergine

Ogni vostro obiettivo potrebbe portare ad un altro, in questo frangente è indispensabile cercare di dare continuità alle idee. Potreste avere quale difficoltà.

Spesso pensate a quanto avete errato in passato ma ora non c'è modo di recuperare. Ora scegliete quale sia la linea da condurre.

SAGITTARIO

Siate riconoscenti. Assicuratevi che sia la persona giusta e non un ripiego.

CAPRICORNO

Finalmente avete preso di petto alcune questioni e state cercando di risolverle. Forse volevate credere qualcosa a cui non poter proprio dare un nome.

ACQUARIO

Avete qualche intoppo e prossimamente sarete impegnati. Pensate a qualcosa di alternativo.

PESCI

Non fatevi cogliere dalla noia, potreste fare attività che avete lasciato da parte. Difficile sarà iniziare.