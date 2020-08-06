Oroscopo di Labaro del 06/08/2020: giornata interessante per l'Ariete
L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!
Il segno del giorno: ARIETE
Oggi e domani giornate interessanti. Sabato, via alle emozioni! Potete aver ancora qualche dubbio a livello sentimentale nelle storie che avete vissuto ricca di conflitti nel recente passato.
Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Franck Ribery. Nato il 7 aprile del 1983 a Boulogne-Sur-Mer, Francia, Ribery è del segno dell’Ariete.
TORO
Oggi siete in recupero. Momento interessante per chi vuole discutere di questioni relative a casa o proprietà. Avrete una marcia in più nei rapporti con gli altri.
GEMELLI
Oggi siete nervosi, stanchi e disorientati. Per fortuna domani recupererete terreno. Siete persone intelligenti.
CANCRO
Mese poco interessante a livello lavorativo. Bel cielo per le relazioni, agosto e settembre possono essere mesi importanti.
LEONE
Domani e dopodomani giornate interessanti. In questo periodo potreste essere arrabbiati.
VERGINE
Oggi potreste accusare una forte tensione, forse anche stanchezza. Potreste guadagnare una posizione migliore da quest'anno. Oggi sarete un po' affaticati.
BILANCIA
Iniziate a guardare il bicchiere mezzo pieno, non cadete nella paura di sbagliare. Potreste sentirvi un po' scombussolati.
SCORPIONE
Siete vitali e dinamici. Potreste rendervi conto di quanto sia importante per voi una persona. La speranza è che possiate agire entro novembre. Fate attenzione ad una trattativa di lavoro.
SAGITTARIO
Siete un po' tesi. Oggi qualche piccolo dubbio oppure una riparazione, un guasto o una perdita di tempo.
CAPRICORNO
Siete a caccia di tranquillità. In amore riflessioni particolari. Nei prossimi giorni siate prudenti!
ACQUARIO
Tante spese in arrivo. Non buttate all'aria le occasioni che vi si presentano!
PESCI
Siete sereni. Secondo Fox dovreste investire nei sentimenti. Ci vuole attenzione nei rapporti con gli altri. Oroscopo migliore per le emozioni.