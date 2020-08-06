Oroscopo di Labaro del 06/08/2020: giornata interessante per l'Ariete

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

Il segno del giorno: ARIETE

Oggi e domani giornate interessanti. Sabato, via alle emozioni! Potete aver ancora qualche dubbio a livello sentimentale nelle storie che avete vissuto ricca di conflitti nel recente passato.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Franck Ribery. Nato il 7 aprile del 1983 a Boulogne-Sur-Mer, Francia, Ribery è del segno dell’Ariete.

TORO

Oggi siete in recupero. Momento interessante per chi vuole discutere di questioni relative a casa o proprietà. Avrete una marcia in più nei rapporti con gli altri.

GEMELLI

Oggi siete nervosi, stanchi e disorientati. Per fortuna domani recupererete terreno. Siete persone intelligenti.

CANCRO

Mese poco interessante a livello lavorativo. Bel cielo per le relazioni, agosto e settembre possono essere mesi importanti.

LEONE

Domani e dopodomani giornate interessanti. In questo periodo potreste essere arrabbiati.

VERGINE

Oggi potreste accusare una forte tensione, forse anche stanchezza. Potreste guadagnare una posizione migliore da quest'anno. Oggi sarete un po' affaticati.

BILANCIA

Iniziate a guardare il bicchiere mezzo pieno, non cadete nella paura di sbagliare. Potreste sentirvi un po' scombussolati.

SCORPIONE

Siete vitali e dinamici. Potreste rendervi conto di quanto sia importante per voi una persona. La speranza è che possiate agire entro novembre. Fate attenzione ad una trattativa di lavoro.

SAGITTARIO

Siete un po' tesi. Oggi qualche piccolo dubbio oppure una riparazione, un guasto o una perdita di tempo.

CAPRICORNO

Siete a caccia di tranquillità. In amore riflessioni particolari. Nei prossimi giorni siate prudenti!

ACQUARIO

Tante spese in arrivo. Non buttate all'aria le occasioni che vi si presentano!

PESCI

Siete sereni. Secondo Fox dovreste investire nei sentimenti. Ci vuole attenzione nei rapporti con gli altri. Oroscopo migliore per le emozioni.