Oroscopo di Labaro del 31/08/2020: grandi idee per il Capricorno

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Rassegnatevi all'ignoranza alcune volte nonostante essa sia pericolosa. Oggi non avrete tempo di insegnare a qualcuno come vivere, dovrete lasciarli alle loro convinzioni.

TORO

Vi aspettate troppo poco dalle persone che vi sono accanto. Non mettevi in competizione tra voi, si tratta solo di dimostrare quanto tengono a voi non è una gara.

GEMELLI

Non lasciatevi influenzare troppo, resterete delusi dagli ostacoli della vostra vita. La vostra disponibilità non si dovrebbe trasformare in accondiscendenza.

CANCRO

Potreste confermare le idee su alcune persone, nonostante cerchio di trovare diversi modi per cercare di compiacervi a tutti i costi. Concedete il vostro tempo a queste persone.

LEONE

In questa giornata sarà meglio riflettere attentamente su quello che potrebbe comportare. Valutate meglio vantaggi e svantaggi, senza contare le opportunità.

Potreste avere delle difficoltà a comprendere come rapportarvi con le altre persone, specialmente quelle che si sono date da fare. Dovete capire come gestire chi cerca di mettervi i pali tra le ruote.

Giornata in miglioramento, darete il meglio di voi. Avete capito le vostre risorse, devono essere messe a disposizione.

SCORPIONE

In questa giornata non avrete problemi a portare a termine il vostro progetto principale. Qualche mancanza c'è stata, dovrà essere presto colmata.

SAGITTARIO

Essere appagati è semplice quando si sta bene con se stessi, più complicato potrebbe essere quando non avete il giusto sostegno da parte delle persone che dovrebbero amarvi.

Il segno del giorno: CAPRICORNO

Potrebbero avere grandi idee, dalle quali scaturire progetti interessanti. Non potete andare dritti per la vostra strada.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Patrick Cutrone Nato il 3 gennaio del 1998 a Como, Cutrone è del segno del Capricorno.

ACQUARIO

Avete bisogno di un po' di aria fresca, di conoscere dei mondi diversi dal vostro. Non è detto che poi li abbracciate incondizionatamente.

PESCI

Avete bisogno di maggiori attenzioni, oggi resterete un po' in disparte, senza avvicinarvi troppo. Giusto così, non abbassate la guardia.