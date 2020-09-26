Oroscopo di Labaro del 26/09/2020: Capricorno, siete ad un passo dalla vetta

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Dovreste iniziare in modo già consono la vostra giornata. Trovate delle soluzioni, fa parte della vostra crescita.

TORO

Avete colto la palla a balzo ma ora è il momento di attuare i vostri piani. Non avrete molto tempo ma una persona a voi vicina vi saprà indirizzare. Non buttate tutto all'aria per un vostro capriccio.

Ampliare le vostre aspettative è una cosa positiva. Ad un certo punto in questa giornata particolare non vorrete dare troppo ascolto a chi vi frena.

Avete grandi progetti ma non avete considerato a fondo le persone che vi sono vicine. Dovrete anche valutare l'impatto sulla loro vita. Non potrete badare a certi particolari ma ai sentimenti delle persone.

LEONE

Mettete delle cose in discussione. Cercate una soluzione adatta al più presto.

VERGINE

Avete sperato che certe cose non si fossero verificate ma dovete imparare ad accettarle. Se supererete questo piccolo scoglio in serata arriverà una sorpresa.

BILANCIA

Credete che alcuni eventi si siano modificati per colpa degli altri. Avete già imparato in passato che cosa vuol dire trovarsi spiazzati.

SCORPIONE

Questa giornata fa al caso vostro, in contrario preparatevi a qualche delusione ma mantenete sempre la positività. Anche se vi sentite stanchi questo è lo sprint finale.

SAGITTARIO

Siete stati abbastanza coerenti ma oggi vi potrete permettere di deviare il percorso. Qualcuno ve lo ricorderà, cercate di ascoltare tutti quelli che vi circondano.

Il segno del giorno: CAPRICORNO

Siete ad un passo dalla vetta che solo pochi possono raggiungere, avete lavoro sodo. In questa giornata avrete occasioni.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Patrick Cutrone. Nato il 3 gennaio del 1998 a Como, Cutrone è del segno del Capricorno.

Cutrone

Non si possono infrangere tutti i vostri sogno, evidentemente non esercitate troppa pressione su voi stessi. Oggi non sarà così ma bisognerà imparare ad andare avanti da soli.

PESCI

Oggi vi ripagherà dei tantissimi sforzi. Abbandonate tutti i sentimenti negativi che provate per alcune persone.