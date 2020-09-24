Oroscopo di Labaro del 24/09/2020: Scorpione, vi ha baciati la fortuna

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Mettetevi nei panni di chi ha preso una fregatura o vi ha confidato qualcosa di segreto. La giornata potrebbe essere piuttosto complicata.

TORO

I vostri piani potrebbero improvvisamente cambiare. Eppure a voi farà uno strano effetto, potreste avere dei ripensamenti.

In questa giornata sarete molto più veloci a lavorare. Non date priorità a nessuno dei problemi che vi si prospetteranno.

Qualcosa potrebbe ancora accadere ed è giusto che abbiate più visioni dalla vostra parte. Non ci sono molte alternative, quindi scoprirete subito se quello che pensate sia giusto o sbagliato.

LEONE

Alcune questioni oggi potrebbero prendere il sopravvento. Non siete ancora riusciti a dire la vostra su determinati argomenti. Dovete usare la rabbia come veicolo per la vostra grinta.

VERGINE

Se non volete essere messi in difficoltà dovrete parlare oggi a tutti con il cuore in mano. Chi vi osserverà non potrete raccontarvi qualcosa di generico e preconfezionato.

BILANCIA

Ogni occasione mancata vi ha insegnato qualcosa. Ora però avete una visone chiara di quello che sta accadendo e dovreste prendere una decisione.

IL SEGNO DEL GIORNO: SCORPIONE

La fortuna vi ha baciato diverse volte, non potete lamentarvi, siete uno dei segni più fortunati dello Zodiaco. Qualunque cosa accada trovate un lato positivo e non gettatevi mai alla facile delusione, in realtà non dovreste sapere nemmeno di che cosa si tratta.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Federico Chiesa. Nato il 25 ottobre del 1997 a Genova, Chiesa è del segno dello Scorpione.

SAGITTARIO

Non avete ben chiara la vostra vita. Questione solo rimandata. Non potete lavarvi le mani.

CAPRICORNO

Avete delle ragioni da far valere oggi, domani sarà troppo tardi e potreste non riuscire a ricordarle tutte. Siete preparati a sostenere una discussione.

Dovete salvaguardare i vostri sentimenti, sopratutto se le persone vorrebbero usarli contro di voi come se fossero debolezze da eliminare. Difendere le proprie sensazioni in prima persona, imporre il proprio modo anche agli altri.

PESCI

Preparate l'avventura, quello che vi accadrà sarà incredibile. Potreste risolvere diverse paure.