Oroscopo di Labaro del 23/09/2020: Sagittario, obiettivi sempre al primo posto
L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!
ARIETE
Pensate e riflettete prima di decidere. Siete un po' confusi dagli ostacoli.
TORO
Non siete convinti di quello che vorrete affrontare. Comprendete diversi punti di vista oggi.GEMELLI
Siete davanti all'ennesima scelta. Se riguarda qualcun altro è bene che si occupino da soli. È bene che ognuno cresca da sé.CANCRO
Vi piacerebbe fermare il tempo oggi. Vivete con intensità certi momenti, vi resteranno dentro.
LEONE
Non impedite a qualcuno di darvi consigli, non vorrete ascoltarli ma non c'è nulla di meglio che il confronti. Ascoltare le esperienze degli altri potrebbe essere un vantaggio.
VERGINE
Non sempre siete concentrati, state attraversando un momento molto complicato. Ne uscirete ma avete i vostri tempi, piccoli passi verso la serenità.
BILANCIA
Siete interdetti da alcuni comportamenti.SCORPIONE
Scegliete nuove amicizie che vi aiutino nelle decisioni importanti per il vostro futuro. Qualcuno che vi accompagnato fino ad ora merita rispetto ed onestà.IL SEGNO DEL GIORNO: SAGITTARIO
Non mollate la presa, mettete al primo posto gli obiettivi. Ogni tanto allentate, ma avete la possibilità di farvi aiutare.
Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Christian Kouamè. Nato il 6 dicembre del 1997 ad Abidjan, in Costa d’Avorio, Kouamè è del segno del Sagittario.
CAPRICORNO
Non dovete solo pensare che chi vi sta di fronte non vuole ascoltarvi. Basta poco per risolvere conflitti.ACQUARIO
Ad alcune situazioni non potete resistere. Sarebbe un colpo di testa al quale poi sarà difficile rimediare.
PESCI
Strane emozioni, ma non è detto che questa cosa sia così negativa.