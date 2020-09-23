Oroscopo di Labaro del 23/09/2020: Sagittario, obiettivi sempre al primo posto

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Pensate e riflettete prima di decidere. Siete un po' confusi dagli ostacoli.

TORO

Non siete convinti di quello che vorrete affrontare. Comprendete diversi punti di vista oggi.

Siete davanti all'ennesima scelta. Se riguarda qualcun altro è bene che si occupino da soli. È bene che ognuno cresca da sé.

Vi piacerebbe fermare il tempo oggi. Vivete con intensità certi momenti, vi resteranno dentro.

LEONE

Non impedite a qualcuno di darvi consigli, non vorrete ascoltarli ma non c'è nulla di meglio che il confronti. Ascoltare le esperienze degli altri potrebbe essere un vantaggio.

VERGINE

Non sempre siete concentrati, state attraversando un momento molto complicato. Ne uscirete ma avete i vostri tempi, piccoli passi verso la serenità.

BILANCIA

Siete interdetti da alcuni comportamenti.

Scegliete nuove amicizie che vi aiutino nelle decisioni importanti per il vostro futuro. Qualcuno che vi accompagnato fino ad ora merita rispetto ed onestà.

IL SEGNO DEL GIORNO: SAGITTARIO

Non mollate la presa, mettete al primo posto gli obiettivi. Ogni tanto allentate, ma avete la possibilità di farvi aiutare.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Christian Kouamè. Nato il 6 dicembre del 1997 ad Abidjan, in Costa d’Avorio, Kouamè è del segno del Sagittario.

CAPRICORNO

Non dovete solo pensare che chi vi sta di fronte non vuole ascoltarvi. Basta poco per risolvere conflitti.

Ad alcune situazioni non potete resistere. Sarebbe un colpo di testa al quale poi sarà difficile rimediare.

PESCI

Strane emozioni, ma non è detto che questa cosa sia così negativa.