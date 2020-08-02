Oroscopo di Labaro del 02/08/2020: bella carica energetica per l'Acquario

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Oggi vi libererete da un peso. A livello sentimentale e familiare a volte vi sembra di lottare contro i mulini a vento. Dubbi in amore, siete in conflitto con tutti.

TORO

Siete un po' agitati, in questo periodo avete voglia di allontanare la gente che vi fa arrabbiare, non perdete le staffe!

GEMELLI

Oggi potreste programmare la giornata in maniera divertente. Già in prima serata potrebbe risolvere molti problemi nati a livello lavorativo.

CANCRO

Oggi deciderete di prendervi un po' di riposo. Dovete cercare di mantenere la calma!

LEONE

Oggi siete contrariati, siete in una condizione di osservazione. Siete agitati.

VERGINE

State cercando di costruirvi un futuro più tranquillo e sereno. Oggi Venere vi parla di un amore strano, le vostre certezze sono a repentaglio.

BILANCIA

Avete una marcia in più. Marte in opposizione parla di contrasti interiori, forse anche dei piccoli fastidi fisici.

SCORPIONE

Amareggiati, avvertite un po' di malcontento.

SAGITTARIO

Grande voglia di recupero, via libera ai sentimenti.

CAPRICORNO

Siete pensierosi ma costruttivi. La vostra situazione finanziaria è un po' pesante.

Il segno del giorno: ACQUARIO

Avete una bella carica energetica. Potreste diventare più moralisti, riflessivi e tradizionali.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Igor. Nato il 7 febbraio del 1998 a Bom Sucesso, Minas Gerais, Brasile, Igor è del segno dell'Acquario.

PESCI

Fine settimana interessante, Mercurio favorevole per portare qualche agevolazione.