Oroscopo di Labaro del 30/08/2020: Capricorno, riuscirete a portare a termine il vostro programma

ARIETE

Cercate di supportarvi a vicenda con i vostri amici o con il partner. Ogni tanto avete la tendenza di dover smontare le idee altrui.

TORO

In ambito professionale oggi potreste avere qualche difficoltà, verrà immediatamente risollevata da quelli che sapranno darvi un consiglio. Non sempre siete accondiscendenti.

GEMELLI

Dovreste provare a seguire le istruzioni invece di fare di testa vostra. Attenetevi al piano Sarebbe liberi di fare come meglio credete ma se vi comporterete male potrebbe sorgere dei problemi.

CANCRO

In questa giornata vi dovrete concentrare sulla risoluzione definitiva di questi. Per il momento dovrete ottemperare alle urgenze.

LEONE

Cercate di essere più accorti nelle vostre attività. Si creeranno degli screzi ma non solo con i colleghi, da evitare quelli con i familiari.

VERGINE

Grandi problemi nel chiedere aiuto ad una persona. Non avete mai preso delle responsabilità pensando di avere sempre un salvagente a disposizione.

BILANCIA

Non dovrete cercare colpe in nessuno, dovreste cercare una soluzione, un rimedio pratico e veloce.

SCORPIONE

Dovete tener presente che non potrete ritornare indietro. Chi vi è vicino di solito vi supporta sempre in queste occasioni. Così facendo non faranno altro che rafforzare la vostra insicurezza.

SAGITTARIO

I vostri sbalzi d’umore non vi aiutano nelle relazioni, provate ad avere fiducia in chi vi ha delusi in passato.

Il segno del giorno: CAPRICORNO

Ottime possibilità che riusciate a portare a termine il vostro programma. Se vi fate influenzare dai giudizi intavolerete delle discussioni.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Patrick Cutrone Nato il 3 gennaio del 1998 a Como, Cutrone è del segno del Capricorno.

ACQUARIO

Non avrete ancora occasione di scoprirlo. Se avete fatto tutto secondo coscienza non vi dovrebbero essere troppe difficoltà.

PESCI

Supportatevi a vicenda con chi fa parte della vostra famiglia. Smontate le idee altrui, per far prevalere vostra superiorità. Non siete presuntuosi ma a tratti volete primeggiare.