Oroscopo di Labaro del 02/07/2020: grande forza per il Sagittario

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

I prossimi due giorni importanti per le relazioni ed i rapporti sociali, le stelle vi aiuteranno. Settembre nuovi progetti. L'amore è un salvagente, favoriti gli incontri.

TORO

Se avete vissuto conflitti, il consiglio è di parlare sabato e domenica. I single ad agosto potrebbero incontrare una persona speciale.

GEMELLI

Siete turbati. Questo è un periodo di recupero. Oggi e domani siete però particolarmente nervosi, forse ci sono persone fastidiose intorno.

CANCRO

Non siete soddisfatti, a livello lavorativo c'è sempre qualcuno che vi mette i bastoni tra le ruote, siete nervosi. Non fatevi mangiare da inutili rimorsi, non vi manca nulla ma sembra che manchi tutto!

LEONE

La Luna è dalla vostra parte, vi regala un grande fascino, oggi e domani avrete una bella forza. L'amore è protetto e potrà rappresentare una sorta di salvagente per chi ha vissuto momenti complicati sul lavoro.

VERGINE

Siete un po' affaticati, oggi e domani dovreste agire facendo solo quello che realmente volete. Sabato e domenica recupererete, ma fino ad allora avvertirete parecchia stanchezza.

BILANCIA

Oggi e domani buon recupero, entro fine mese qualcosa si sbloccherà a livello lavorativo. Agosto e settembre mesi importanti, dovete ritrovare la serenità a livello sentimentale.

SCORPIONE

C'è qualcosa che non va, miglioreranno le giornate nel fine settimana. Il consiglio è di muoversi adesso per il futuro. Bisogna rivedere alcune scelte.

Il segno del giorno: SAGITTARIO

La Luna è nel vostro segno e vi dà grande forza. Oggi e domani potrete ottenere molto a livello sentimentale. Via libera alle emozioni purché portino lontano.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Christian Kouamè. Nato il 6 dicembre del 1997 ad Abidjan, in Costa d'Avorio, Kouamè è del segno della Bilancia. CAPRICORNO

Oggi e domani potrete vincere ogni perplessità. Potreste sentirvi un po' agitati. State aspettando una conferma o una notizia, i contatti comunque non mancano, dovete mettere in piedi nuovi progetti ma l'amore conta!

ACQUARIO

Siete spiriti liberi. I mesi di isolamento potrebbero regalarvi risposte. Siete a caccia di un amore serio, chi ce l'ha vuole consolidarla.

PESCI

Oggi e domani siete turbati e stanchi. L'importante è che tornate ad essere distanti in amore. Chi ha vissuto un amore lontano deve recuperarlo.