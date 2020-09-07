Oroscopo di Labaro del 07/09/2020: Leone, mettetevi in mostra oggi

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

Mettetevi nei panni dell'altro, cercate di essere comprensivi anche se non sarà semplice. Qualcuno vi dirà che siete insensibili, cercate di allontanare queste critiche.

TORO

Siete soggetti a critiche in ambito sentimentale ma ormai ci siete abituati. Giornata adatta per farvi perdonare, forse non avete ancora capito come fare.

GEMELLI

Non avete grandi aspettative. Avete bisogno di reinventare alcuni dei vostri.

CANCRO

Dovrete capire se è amore o amicizia. Mettetevi nei panni di chi sta cercando di capirlo in ogni modo ma non gli riesce.

Il segno del giorno: LEONE

Mettetevi in mostra in questa giornata. Siete gli unici a poter avere queste situazioni ma ultimamente vi siete chiusi a riccio.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Bartlomiej Dragowski. Nato il 19 agosto del 1997 a Bialystok, Polonia, Dragowski è del segno del Leone.

Oggi non avete grandi aspettative, vi volete ancora un po' riposare prima di riprendere i ritmi normali. Potete prendervi del tempo per riflettere e stare in pace con voi stessi per riordinare i progetti futuri.

Non sprecate il vostro tempo, dovete solo scegliere una strada e percorrerla fino alla fine. Nei prossimi giorni avrete molto da fare, potrete dunque recupero ciò che oggi non avete fatto correttamente.

Portatevi avanti con i progetti, cercate di fare del vostro meglio oggi. Le persone che vi sono vicino vi diranno i loro problemi e le loro paure ma potrete mantenere un distacco per non farvi coinvolgere troppo.

SAGITTARIO

Mettete a confronto il vostro carattere con quello degli altri, noterete delle differenze che vi potranno essere utili. Se non vi convincono, potete sempre parlarne e discuterne.

CAPRICORNO

Già da oggi dovrete iniziare a pensare a qualcosa che potrebbe servirvi in futuro. Le persone possono aiutarvi, prendetene info e fatene tesoro.

ACQUARIO

Prendete per buoni dei suggerimenti che vi verranno elargiti in giornata e che vi saranno utili. Non sottovalutate la potenza di un avvertimento, da soli non sareste in grado di stabilire se sia giusto o meno.

PESCI

Dovete pensare alle questioni burocratiche. Meglio togliersi qualche impiccio.